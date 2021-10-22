На Украине призвали "вышвырнуть" российские компании

«А они не хотят этой зависимости. <…> Это еще один крючок, через который Кремль может дергать поводок. Они, конечно, хотели бы заменить российский титан украинским титаном. Может быть, об этом сейчас идет речь. <…> Но россиянам здесь делать нечего, их надо выкинуть из этой отрасли стратегической», - заключил он.