На Украине призвали "вышвырнуть" российские компании

Советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович призвал «вышвырнуть» российский бизнес с украинского титанового рынка и заявил, что в украинском титане заинтересованы США. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала Politeka Online.
Ранее на Украине рассказали о разработке «титановой программы», в рамках которой в стране планируют разместить производство титановых изделий полного цикла. Целью программы в Киеве назвали импортозамещение в авиастроении.
Украинский министр по стратегической промышленности Олег Уруский говорил, что в создании такого производства также заинтересованы иностранные партнеры Украины, которые зависят от поставок титана из России и Китая.
Арестович прокомментировал «ситуацию с заходом американцев на титановый рынок» страны.
«Россиян давно пора было бы вышвырнуть с титанового рынка Украины, не только с титанового рынка, но вообще из Украины. Это же ключевые отрасли, титан - это все, что летает», - подчеркнул он.
Арестович добавил, что сейчас американская компания Boeing зависит от российского титана. Глава комитета Совета Федерации по бюджету Сергей Рябухин оценивал зависимость самолетостроения США от российских поставок титана в 30-40 процентов.
«А они не хотят этой зависимости. <…> Это еще один крючок, через который Кремль может дергать поводок. Они, конечно, хотели бы заменить российский титан украинским титаном. Может быть, об этом сейчас идет речь. <…> Но россиянам здесь делать нечего, их надо выкинуть из этой отрасли стратегической», - заключил он.