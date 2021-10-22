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На Украине призвали "вышвырнуть" российские компании

Мария Иванова
32 минуты назад

Советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович призвал «вышвырнуть» российский бизнес с украинского титанового рынка и заявил, что в украинском титане заинтересованы США. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала Politeka Online.

На Украине призвали "вышвырнуть" российские компании
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее на Украине рассказали о разработке «титановой программы», в рамках которой в стране планируют разместить производство титановых изделий полного цикла. Целью программы в Киеве назвали импортозамещение в авиастроении.

Украинский министр по стратегической промышленности Олег Уруский говорил, что в создании такого производства также заинтересованы иностранные партнеры Украины, которые зависят от поставок титана из России и Китая.

Арестович прокомментировал «ситуацию с заходом американцев на титановый рынок» страны.

«Россиян давно пора было бы вышвырнуть с титанового рынка Украины, не только с титанового рынка, но вообще из Украины. Это же ключевые отрасли, титан - это все, что летает», - подчеркнул он.

Арестович добавил, что сейчас американская компания Boeing зависит от российского титана. Глава комитета Совета Федерации по бюджету Сергей Рябухин оценивал зависимость самолетостроения США от российских поставок титана в 30-40 процентов.

«А они не хотят этой зависимости. <…> Это еще один крючок, через который Кремль может дергать поводок. Они, конечно, хотели бы заменить российский титан украинским титаном. Может быть, об этом сейчас идет речь. <…> Но россиянам здесь делать нечего, их надо выкинуть из этой отрасли стратегической», - заключил он.

В мире,Олег Уруский,Алексей Арестович,Сергей Рябухин,Boeing,Совет Федерации,
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