Китаец умер, выпив полтора литра "Кока-колы"

Китаец скончался, выпив за десять минут полтора литра «Кока-колы», сообщают врачи Пекинской больницы района Чаоян, пытавшиеся спасти пациента. О его случае они рассказали в статье в журнале Clinics and Research in Hepatology and Gastroenterology.
Мужчина 22-х лет обратился к врачам с жалобами на отеки и боль в верхней части живота, которые мучали его на протяжении последних четырех часов. В больнице его пульс подскочил до 130 ударов в минуту, давление упало, а дыхание замедлилось до 32 вдохов и выдохов в минуту.
Компьютерная томография показала, что в воротной вене печени, через которую идет кровь ото всех непарных органов брюшной полости, скопилось большое количество газа, который мешал снабжать печень кровью и кислородом. Также в стенках кишечника образовались газовые кисты. Пациент рассказал, что за шесть часов до появления симптомов он из-за жары выпил полтора литра «Кока-колы» почти залпом.
Врачи пытались снять воспаление и избавиться от избыточного давления в брюшной полости, но нехватка кислорода привела к необратимым повреждениям печени. Спасти пациента не удалось.
Употребление большого количества газировки за короткое время могло привести к скоплению газа в кишечнике, поясняют авторы статьи. Затем давление в кишечнике резко повысилось, что привело к скоплению газа в воротной вене и, в конечном итоге, убило пациента. Впрочем, подобные случаи из-за употребления газировки весьма редки — гораздо чаще такое скопление газа наблюдается, если бактерии из одних отделов желудочно-кишечного тракта попадают в другие, где могут навредить. Не исключено, что избыток газировки обострил это состояние.