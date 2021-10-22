Китаец умер, выпив полтора литра "Кока-колы"

Китаец скончался, выпив за десять минут полтора литра «Кока-колы», сообщают врачи Пекинской больницы района Чаоян, пытавшиеся спасти пациента. О его случае они рассказали в статье в журнале Clinics and Research in Hepatology and Gastroenterology.

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Мужчина 22-х лет обратился к врачам с жалобами на отеки и боль в верхней части живота, которые мучали его на протяжении последних четырех часов. В больнице его пульс подскочил до 130 ударов в минуту, давление упало, а дыхание замедлилось до 32 вдохов и выдохов в минуту.

Компьютерная томография показала, что в воротной вене печени, через которую идет кровь ото всех непарных органов брюшной полости, скопилось большое количество газа, который мешал снабжать печень кровью и кислородом. Также в стенках кишечника образовались газовые кисты. Пациент рассказал, что за шесть часов до появления симптомов он из-за жары выпил полтора литра «Кока-колы» почти залпом.

Врачи пытались снять воспаление и избавиться от избыточного давления в брюшной полости, но нехватка кислорода привела к необратимым повреждениям печени. Спасти пациента не удалось.