В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+15° в 
USD 70.99EUR 82.64BRENT 84.56
Войти в почту

Британцы поддержали Путина в вопросе смены пола у детей

Алиса Селезнёва
16 минут назад

Читатели британского издания Daily Mail согласились с президентом России Владимиром Путиным, который назвал «чудовищной» пропаганду смены пола у детей в западных странах. Перевод их комментариев приводит ИноСМИ.

Британцы поддержали Путина в вопросе смены пола у детей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» Владимир Путин заявил, что это «чудовищно», когда детям в западных странах внушают, что они могут сменить свой пол. По мнению главы России, такая пропаганда «на грани преступления против человечности».

Читатели британского издания отметили, что полностью согласны с оценкой ситуации, сделанной российским лидером.

«Не могу поверить, но я согласен с Путиным», «Боже правый, Путин говорит разумнее, чем наши лидеры!», «Он говорит, что думает, и ему наплевать, что думают политкорректные. Это как глоток свежего воздуха», «Путин неправ. Это не на грани преступления против человечности. Это преступление против человечности», - написали комментаторы из Швейцарии, США и Великобритании.

Участники дискуссии также констатировали, что Россия «становится моральным компасом» и пошутили, что с каждым днем туда все больше хочется переехать.

Выступая на заседании дискуссионного клуба «Валдай» президент России также заявил, что в ряде западных стран дискуссия о правах мужчин и женщин превратилась в фантасмагорию, и предостерег от «обобществления женщин», как когда-то предлагали большевики.

Он уточнил, что сторонники новых подходов на Западе предлагают отменить само понятие гендера. «Тех же, кто рискует сказать, что мужчины и женщины все-таки есть, и это биологически факт, подвергают чуть ли не остракизму», - добавил глава государства.

В мире,Владимир Путин,Валдайский клуб,InoSMI.Ru,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители