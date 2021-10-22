Британцы поддержали Путина в вопросе смены пола у детей

Читатели британского издания Daily Mail согласились с президентом России Владимиром Путиным, который назвал «чудовищной» пропаганду смены пола у детей в западных странах. Перевод их комментариев приводит ИноСМИ.

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В ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» Владимир Путин заявил, что это «чудовищно», когда детям в западных странах внушают, что они могут сменить свой пол. По мнению главы России, такая пропаганда «на грани преступления против человечности».

Читатели британского издания отметили, что полностью согласны с оценкой ситуации, сделанной российским лидером.

«Не могу поверить, но я согласен с Путиным», «Боже правый, Путин говорит разумнее, чем наши лидеры!», «Он говорит, что думает, и ему наплевать, что думают политкорректные. Это как глоток свежего воздуха», «Путин неправ. Это не на грани преступления против человечности. Это преступление против человечности», - написали комментаторы из Швейцарии, США и Великобритании.

Участники дискуссии также констатировали, что Россия «становится моральным компасом» и пошутили, что с каждым днем туда все больше хочется переехать.

Выступая на заседании дискуссионного клуба «Валдай» президент России также заявил, что в ряде западных стран дискуссия о правах мужчин и женщин превратилась в фантасмагорию, и предостерег от «обобществления женщин», как когда-то предлагали большевики.