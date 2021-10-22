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В Германии назвали «Северный поток-2» ошибкой

Мария Иванова
23 минуты назад

Сопредседатель немецкой партии «Союз-90»/«Зеленые» Анналена Бербок заявила, что запуск «Северного потока-2» идет вразрез с интересами ЕС: по ее мнению, строительство газопровода было ошибкой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью политика журналу Spiegel.

В Германии назвали «Северный поток-2» ошибкой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Бербок подчеркнула, что ЕС зависит от России в сфере энергетики.

«Сейчас нет дефицита в мощностях по поставкам российского газа, но Россия приняла решение не заполнять газохранилища», - заявила она, добавив, что ЕС в этой сфере «уязвим для шантажа».

По мнению политика, «Газпром» не должен одновременно и владеть трубопроводом, и эксплуатировать его.

«И это только одна из причин, почему я в известной мере считаю этот трубопровод ошибкой. Он идет вразрез с европейскими интересами», - заключила она.

Биржевая стоимость газа в Европе 6 октября обновила исторический максимум, впервые превысив отметку в 1900 долларов за тысячу кубометров. Скачки цен связывали с ростом спроса на газ и решением «Газпрома» бронировать дополнительные мощности по транзиту через Украину в небольшом объеме.

13 октября президент России Владимир Путин рассказал, что на фоне скачков цен на газ в Европе РФ готова пойти на встречу партнерам, обсудить «дополнительные действия» и уже нарастила поставки на 15 процентов.

Он отметил, что Россия полностью выполняет свои контрактные обязательства и обеспечивает бесперебойные поставки газа. По мнению Путина, газовый кризис спровоцировали сами европейцы, вовремя не закачивавшие газ в хранилища.

Также президент назвал «чушью, бредом и политически немотивированной болтовней» заявления, что Россия использует газ в качестве оружия.

В мире,Анналена Бербок,Владимир Путин,Газпром,ЕС,
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