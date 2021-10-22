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Лукашенко назвал ковид лекарством от рака

Елена Прошина
35 минут назад

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что коронавирус может повлиять на снижение заболеваемости онкологией. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Белорусский лидер 20 октября посетил РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова, где после общения со специалистами и высказал такое предположение.

«Самое лучшее, что не оспаривает мой помощник Косинец. COVID не только на данном этапе придавил грипп, то есть не болеют люди гриппом практически. Но онкологи подозревают, что и онкология значительно упала, не потому что люди не обращаются», — поделился Лукашенко.

Президент также отметил, что пациентов с COVID-19 лечить легче, чем людей с онкологическими заболеваниями.

«Наверное, я буду рад, если, ну как с гриппом. Потому что COVID-больных нам легче лечить. Это вам тяжело, а нам легче, чем онкологических. Поэтому дай Бог, чтобы COVID был лекарством от онкологических заболеваний», — добавил Лукашенко.

Кроме того, белорусский лидер при визите в РНПЦ заходил в палаты и общался с пациентами.

В Белоруссии отменили обязательное ношение масок

Ранее 19 октября стало известно, что Белоруссия выпустит собственный препарат для вакцинирования от коронавируса в 2023 году. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на совещании по эпидемиологической ситуации и принимаемым мерам по борьбе с коронавирусной инфекцией.

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