Лукашенко захотел пересадить белорусов на электромобили

Белоруссия с учетом запуска БелАЭС получила большой объем электроэнергии, из-за нехватки собственных запасов нефти нужно увеличивать долю электромобилей и количество зарядок для них, сказал президент республики Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

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Он отметил, что около года назад в стране были введены льготы для тех, кто хочет пересесть на электромобили.

«Теперь назрела необходимость введения дополнительных стимулов», — отметил Лукашенко.

Он назвал это «насущной необходимостью». Лукашенко хочет, чтобы развивалась и инфраструктура зарядных станций. Только десяти процентов АЗС в стране предоставляют такую услугу, отметил он.

Чтобы стимулировать переход на экологичный транспорт, в Белоруссии была отменена ввозная пошлина на ввоз электромобилей и обнулена ставка НДС. Также до 2025 года владельцы электромобилей освобождены от оплаты парковки на местах, находящихся в коммунальной собственности. Ранее Лукашенко говорил, что электромобиль белорусского производства может появиться до 2025 года.