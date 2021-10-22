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Лукашенко захотел пересадить белорусов на электромобили

Lenta.ruиещё 1
51 минуту назад

Белоруссия с учетом запуска БелАЭС получила большой объем электроэнергии, из-за нехватки собственных запасов нефти нужно увеличивать долю электромобилей и количество зарядок для них, сказал президент республики Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

Лукашенко захотел пересадить белорусов на электромобили
Фото: ТАССТАСС

Он отметил, что около года назад в стране были введены льготы для тех, кто хочет пересесть на электромобили.

«Теперь назрела необходимость введения дополнительных стимулов», — отметил Лукашенко.

Он назвал это «насущной необходимостью». Лукашенко хочет, чтобы развивалась и инфраструктура зарядных станций. Только десяти процентов АЗС в стране предоставляют такую услугу, отметил он.

Чтобы стимулировать переход на экологичный транспорт, в Белоруссии была отменена ввозная пошлина на ввоз электромобилей и обнулена ставка НДС. Также до 2025 года владельцы электромобилей освобождены от оплаты парковки на местах, находящихся в коммунальной собственности. Ранее Лукашенко говорил, что электромобиль белорусского производства может появиться до 2025 года.

Также он назвал переход на электромобили одной из основных задач будущей пятилетки. «Мы просто не должны здесь отстать. Если мы отстанем, будет плохо. Поэтому трудно, тяжело, но нам придется бежать и по крайней мере ни в коем случае не отстать», — заявил он.

В мире,Александр Лукашенко,
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