Обзор иноСМИ: Путина просят сделать выбор

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«С меня хватит»: Путина призвали выбрать между Израилем и Сирией

Автор пан-арабского портала Al Mayadeen Алиф Саббаг раскритиковал координацию между Россией и Израилем в области безопасности. Он обратил внимание на грядущую встречу президента России Владимира Путина с премьером Израиля Нафтали Беннетом; одной из тем переговоров станет ситуация в Сирии.

Саббаг заявил, что за последний месяц Израиль совершил три авианалета на сирийские объекты, одна из атак произошла неподалеку от «стратегически важного» для России аэропорта Т-4. По мнению Саббага, после этого координация Москвы с Израилем больше не может быть «священной». «Президент Путин должен выбрать сторону! С меня хватит!» - заявил автор.

«Мы готовы применить оружие»: в Германии пригрозили России

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что в НАТО должны решительно реагировать на «агрессивные действия» России. Как сообщает украинский портал «Главред», Крамп-Карренбауэр пообещала применить оружие, если того потребует ситуация.

Министр обвинила Россию в систематических нарушениях воздушного пространства стран НАТО и хакерских атаках на государственные ресурсы «с целью дестабилизировать ситуацию в Европе». «Необходимо четко дать понять руководству в Москве, что мы готовы в конечном итоге применить оружие», - процитировал ее портал.

Как Эрдоган готовится к встрече с Байденом

Автор Cumhuriyet Мехмет Али Гюллер рассказал о двух посланиях, которые президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил главе США Джо Байдену перед встречей в Риме. Первым, по мнению Гюллера, стала статья посла Турции в Вашингтоне Мурата Мерджана под заголовком «Пришло время для примирения Турции и США».

Этой статьей Эрдоган напомнил Байдену об общих интересах на Ближнем Востоке, в Северной Африке, в Черном море и в Азии, считает автор. В статье подчеркивается, что турецкое военное присутствие помогло изменить баланс сил в Большой Евразии. Второе послание - турецкий доклад, принятый ранее на Парламентской ассамблее НАТО. В нем Байдену рассказали, что Турция обеспечивает НАТО «большой потенциал сдерживания России, усиливающейся в Черном море».

Двуликий ЕС в Арктике: зеленая энергия отходит на второй план

Эксперт Института современной войны в Вест-Пойнте Элизабет Бьюкенен считает, что большая часть арктических амбиций ЕС серьезно расходится с социально-экономическими интересами блока, геополитическими реалиями и грандиозными планами самих арктических государств. Об этом сообщает The National Interest.

Одно из несоответствий связано с курсом ЕС на борьбу с изменением климатами и переходом на зеленую энергию. Эксперт напомнила, что государства Арктики являются производителями и экспортерами энергии. Норвегия и Канада недавно дали зеленый свет новым проектам по разведке и разработке арктических ресурсов. У мега-проектов сжиженного природного газа (СПГ) в российской Арктике есть долгосрочные контракты с покупателями из ЕС. Более того, страны союза (в частности, Италия и Франция) владеют долями в арктических энергетических предприятиях РФ. Бьюкенен подчеркнула, что социально-экономическая структура Арктики в значительной степени зависит от добычи и разработки ресурсов. Таким образом, любой «запрет» на разработку углеводородов в Арктике свел бы на нет экономическое процветание региона.

На Украине назвали способ уничтожить военные корабли России

Украинский генерал-лейтенант, бывший замглавы Генштаба ВСУ Игорь Романенко заявил, что Киев сможет противостоять России в Черном и Азовском морях, если получит от Британии ракеты для патрульных катеров. Об этом сообщает «Обозреватель».