Раненного Болдуином режиссера выписали из больницы

Режиссер фильма "Ржавчина" (Rust) Джоэл Соуза, получивший огнестрельное ранение на съемках, выписан из больницы. Об этом в пятницу сообщила актриса картины Фрэнсис Фишер .

"Нашего режиссера Джоэла Соузу выписали из больницы", - написала Фишер в Twitter. Она опровергла ранее опубликованные порталом Daily Beast данные о том, что Соуза тяжело ранен и находится в реанимации.

По информации издания, в четверг на съемочной площадке фильма в штате Нью-Мексико во время репетиции Алек Болдуин выстрелил из оружия, которое должно было быть заряжено холостыми патронами. Помимо Соузы, была ранена 42-летняя оператор Галина Хатчинс, она умерла в больнице.