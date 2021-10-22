Пограничники обнаружили у Савченко поддельный COVID-сертификат

Бывшая летчица, экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко уличена в использовании поддельного COVID-сертификата, сообщают в пятницу украинские СМИ. Отмечается, что Надежда и ее сестра Вера пытались вернуться на Украину, однако пограничники в аэропорту «Борисполь» обнаружили у них поддельные сертификаты о вакцинации.

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По данным агентства УНИАН, сестры Савченко не задержаны.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины о подделке документов. В середине апреля Надежда Савченко говорила, что власти Украины обманули участников так называемой антитеррористической операции (АТО) в Донбассе, не дав им обещанную землю.

В 2016 году Савченко была осуждена в России на 22 года колонии по обвинению в причастности к убийству российских журналистов в Донбассе. В том же году ее обменяли на задержанных в Донбассе россиян.