Пограничники обнаружили у Савченко поддельный COVID-сертификат

Бывшая летчица, экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко уличена в использовании поддельного COVID-сертификата, сообщают в пятницу украинские СМИ. Отмечается, что Надежда и ее сестра Вера пытались вернуться на Украину, однако пограничники в аэропорту «Борисполь» обнаружили у них поддельные сертификаты о вакцинации.
По данным агентства УНИАН, сестры Савченко не задержаны.
Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины о подделке документов. В середине апреля Надежда Савченко говорила, что власти Украины обманули участников так называемой антитеррористической операции (АТО) в Донбассе, не дав им обещанную землю.
В 2016 году Савченко была осуждена в России на 22 года колонии по обвинению в причастности к убийству российских журналистов в Донбассе. В том же году ее обменяли на задержанных в Донбассе россиян.
В Киеве Савченко вручили звезду Героя Украины, также она стала депутатом Верховной Рады. Однако в 2018 году ее лишили неприкосновенности и заключили в СИЗО, обвинив в подготовке теракта. В апреле 2019 года она вышла на свободу.