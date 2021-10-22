В Белоруссии отменили обязательное ношение масок

«Ковид не только на данном этапе придавил грипп, то есть не болеют люди гриппом практически. Но онкологи подозревают, что и онкология значительно упала не потому, что люди не обращаются (они это уже заметили), а что-то происходит такое... Я буду рад, если как с гриппом», — утверждал белорусский политик.