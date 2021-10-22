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В Белоруссии отменили обязательное ношение масок

Lenta.ru
32 минуты назад

Министерство здравоохранения Белоруссии отменило требование об обязательном ношении масок в условиях пандемии коронавируса. Сообщение об этом появилось в официальном Telegram-канале ведомства.

В Белоруссии отменили обязательное ношение масок
Фото: ReutersReuters

Согласно новому распоряжению, правила масочного режима не распространяются на посещение социальных объектов, организаций, городского транспорта, в том числе метро, а также в вагоны поездов, самолеты и речные суда. При этом, по официальным данным, число случаев коронавируса в стране по-прежнему продолжает расти. За прошедшие сутки в стране выявили 2 097 новых заболевших COVID-19.

Ранее президент республики Александр Лукашенко потребовал прекратить «кошмарить белорусов» во время пандемии, отменить штрафы за отсутствие средств индивидуальной защиты и принуждать граждан к вакцинации. Позже он и вовсе заявил о пользе COVID-19 в борьбе с онкологическими заболеваниями и гриппом.

«Ковид не только на данном этапе придавил грипп, то есть не болеют люди гриппом практически. Но онкологи подозревают, что и онкология значительно упала не потому, что люди не обращаются (они это уже заметили), а что-то происходит такое... Я буду рад, если как с гриппом», — утверждал белорусский политик.

В мире,Александр Лукашенко,
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