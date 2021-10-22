Байден заявил о готовности защищать Тайвань от Китая

Соединенные Штаты встать на защиту Тайваня, если остров подвергнется нападению со стороны Китая, заявил президент США Джо Байден на встрече с общественностью в городе Балтимор.

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На вопрос о том, готовы ли США «встать на защиту Тайваня, если Китай нападет», Байден ответил: «Да, у нас есть обязательства сделать это», передает ТАСС со ссылкой на трансляцию телеканала CNN.

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Ранее постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь призвал Соединенные Штаты прекратить вмешиваться во внутренние дела КНР, поднимать шум вокруг Тайваня и пытаться подорвать китайский суверенитет и территориальную целостность, так как подобные действия «ведут ситуацию в опасном направлении».

В октябре США обвинили Китай в подрыве мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе, призвав Пекин «отказаться от военного, дипломатического и экономического давления и принуждения в отношении Тайваня». В Белом доме и Пентагоне заявляли, что США продолжат помогать Тайваню поддерживать достаточный потенциал самообороны.

Министр обороны Тайваня Цю Гочжэн спрогнозировал, что к 2025 году Народно-освободительная армия Китая (НОАК) будет полностью готова к полномасштабному вторжению на Тайвань. Он также говорил, что Тайбэй не будет начинать войну с материковым Китаем, но примет бой в случае враждебных действий Пекина. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, как Китай готовится к большой войне с маленьким союзником США.

В начале июля председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Центральное правительство Китая предпримет решительные меры для ликвидации сепаратизма на Тайване. В конце июня в администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена объявили о намерении укреплять связи с Тайванем во всех сферах сотрудничества, несмотря на протесты Китая.