В Германии призвали НАТО к жесткости по отношению к России

НАТО необходимо занять четкую позицию в отношении угроз со стороны России, заявила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр в ходе двухдневной встречи министров обороны стран альянса в Брюсселе. Об этом сообщает ТАСС.
По мнению Крамп-Карренбауэр, НАТО должна продемонстрировать России готовность в том числе и к военным действиям, но одновременно с этим необходимо продолжать диалог с РФ.
«НАТО должна делать то, что она сейчас и делает - с одной стороны, ясно реагировать на действия и угрозы со стороны России, в том числе, в военном планировании. С другой стороны, сохранить все форматы (диалога с Москвой – прим. ред.) - Совет Россия - НАТО и другие. Это означает, что НАТО протягивает руку к диалогу - от России зависит, пожмет ли она ее», - сказала министр.
6 октября НАТО приняла решение лишить аккредитации восемь сотрудников постоянного представительства России при альянсе, позиции еще двух дипломатов будут сокращены. Таким образом, численность сотрудников миссии сократилась вдвое – с 20 до 10 человек.
В пресс-службе НАТО заявили, что лишили аккредитации восемь сотрудников российского представительства, которые, по их мнению, являлись незаявленными сотрудниками российской разведки.
18 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что в ответ на действия НАТО РФ приостанавливает работу своего постоянного представительства при альянсе, в том числе работу главного военного представителя. Также прекращается деятельность информационного бюро НАТО в Москве.