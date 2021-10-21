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В Германии призвали НАТО к жесткости по отношению к России

Вероника Полынина
55 минут назад

НАТО необходимо занять четкую позицию в отношении угроз со стороны России, заявила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр в ходе двухдневной встречи министров обороны стран альянса в Брюсселе. Об этом сообщает ТАСС.

В Германии призвали НАТО к жесткости по отношению к России
Фото: flickr.comflickr.com

По мнению Крамп-Карренбауэр, НАТО должна продемонстрировать России готовность в том числе и к военным действиям, но одновременно с этим необходимо продолжать диалог с РФ.

«НАТО должна делать то, что она сейчас и делает - с одной стороны, ясно реагировать на действия и угрозы со стороны России, в том числе, в военном планировании. С другой стороны, сохранить все форматы (диалога с Москвой – прим. ред.) - Совет Россия - НАТО и другие. Это означает, что НАТО протягивает руку к диалогу - от России зависит, пожмет ли она ее», - сказала министр.

6 октября НАТО приняла решение лишить аккредитации восемь сотрудников постоянного представительства России при альянсе, позиции еще двух дипломатов будут сокращены. Таким образом, численность сотрудников миссии сократилась вдвое – с 20 до 10 человек.

В пресс-службе НАТО заявили, что лишили аккредитации восемь сотрудников российского представительства, которые, по их мнению, являлись незаявленными сотрудниками российской разведки.

18 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что в ответ на действия НАТО РФ приостанавливает работу своего постоянного представительства при альянсе, в том числе работу главного военного представителя. Также прекращается деятельность информационного бюро НАТО в Москве.

В мире,Сергей Лавров,
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