В Германии призвали НАТО к жесткости по отношению к России

«НАТО должна делать то, что она сейчас и делает - с одной стороны, ясно реагировать на действия и угрозы со стороны России, в том числе, в военном планировании. С другой стороны, сохранить все форматы (диалога с Москвой – прим. ред.) - Совет Россия - НАТО и другие. Это означает, что НАТО протягивает руку к диалогу - от России зависит, пожмет ли она ее», - сказала министр.