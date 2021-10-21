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Белоруссия не примет участие в «Евровидении»

Елена Прошина
1 час назад

Представители Белоруссии снова не примут участие в «Евровидении-2022». Страна отсутствует в списке участников, который организаторы разместили на сайте международного песенного конкурса.

Белоруссия не примет участие в «Евровидении»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Причины пока неизвестны. На «Евровидение-2021» белорусский коллектив «Галасы 3Места» Европейский вещательный союз также не допустил. Тогда причиной отказа ЕВС назвал политический контекст песни «Я найду тебя».

Организаторы конкурса посчитали, что композиция «ставит под сомнение неполитический характер фестиваля» и удалили ролик с выступлением коллектива с официального YouTube-канала «Евровидения».

Страна пыталась заменить песню на другую («Песенка») у той же группы, но ее тоже забраковали в ЕВС, сообщает Sputnik Беларусь.

После этого, в мае пресс-служба «Белтелерадиокомпании» заявила, что решение о том, будет ли Беларусь участвовать в «Евровидении-2022», медиахолдинг примет позже. Но уже в июне членство телерадиокомпании в ЕВС приостановили из-за проблем со свободой слова в стране.

Отметим, что в 2021 году Белоруссия также не принимала участия в «Детском Евровидении».

«Евровидение-2022» пройдет в Италии. В конкурсе примет участие 41 страна, в том числе Россия.

В мире,Шоу-бизнес,ИА Sputnik,
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