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Новый штамм COVID-19 распространился в Нидерландах

Газета.Ru
44 минуты назад

В Нидерландах новый штамм коронавируса AY.4.2 циркулирует на протяжении десяти недель, однако на него приходится пока 0,1-0,2% всех случаев заражений. Об этом сообщает Dutch News.

В мире появился новый штамм COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В публикации отмечается, что новый штамм COVID-19 - AY.4.2 находится в Нидерландах уже 10 недель.

«Мы видим в эпидемиологическом надзоре, что на этот вариант приходится от 0,1 до 0,2% от всех случаев заражения коронавирусом», — говорится в публикации.

Издание подчеркивается, что этот показатель не увеличивается, что может говорить о том, что штамм AY.4.2 не очень заразный.

Ранее в Великобритании начала распространяться новая, более заразная форма коронавируса — AY.4.2.

По данным ученого Джеффри Барретта из Института Уэллкома Сэнгера в Кембридже и директора Института генетики Лондонского университета Франсуа Баллу, новый вид инфекции является вариацией «дельта»-штамма коронавируса, но обладает большей заразностью, чем исходный вариант, минимум на 10-15%.

В Роспотребнадзоре заявили, что вероятность вытеснения старой версии «дельта»-штамма коронавируса новым вариантом AY.4.2 существует, но это вряд ли произойдет теми же стремительными темпами.

В мире,Роспотребнадзор,
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