В Австралии закончился локдаун в девять месяцев

Для жителей второго по величине города Австралии Мельбурна закончился самый продолжительный в мире локдаун из-за COVID-19. Об этом сообщает издание The Sydney Morning Herald.

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Помимо традиционных ограничений, в Мельбурне действовал комендантский час до девяти вечера. Власти приняли решение о снятии ограничений, так как 70 процентов жителей вакцинировались.

Город с населением в пять миллионов человек провел в таком режиме в общей сложности 262 дня, что составляет почти девять месяцев. Срок изоляции в австралийском городе превышает срок изоляции в столице Аргентины Буэнос-Айресе, который составил 234 дня.