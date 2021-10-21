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В Австралии закончился локдаун в девять месяцев

Lenta.ru
38 минут назад

Для жителей второго по величине города Австралии Мельбурна закончился самый продолжительный в мире локдаун из-за COVID-19. Об этом сообщает издание The Sydney Morning Herald.

В Австралии закончился локдаун в девять месяцев
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Помимо традиционных ограничений, в Мельбурне действовал комендантский час до девяти вечера. Власти приняли решение о снятии ограничений, так как 70 процентов жителей вакцинировались.

Город с населением в пять миллионов человек провел в таком режиме в общей сложности 262 дня, что составляет почти девять месяцев. Срок изоляции в австралийском городе превышает срок изоляции в столице Аргентины Буэнос-Айресе, который составил 234 дня.

Ранее Латвия объявила, что с четверга, 21 октября, вводит жесткий локдаун из-за ухудшения эпидемиологической обстановки. Локдаун продлится по 15 ноября. В этот период в стране будет действовать комендантский час с 20:00 до 5:00 для всех граждан вне зависимости от того, были ли они вакцинированы от коронавируса. Работу продолжат только те магазины и учреждения, которые предоставляют товары и услуги первой необходимости.

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