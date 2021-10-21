Украинского депутата выгнали из партии после поздравления Путина

Депутат Верховной рады Украины Илья Кива, поздравивший президента России Владимира Путина с 69-летием, заявил о том, что его попытались исключить из партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», но он остается «в строю».

Фото: РИА Новости РИА Новости

7 октября Кива поздравил Владимира Путина с днем рождения. Помимо прочего, он назвал российского лидера тем, «чье имя записано в истории человечества как имя великого правителя». Это вызвало острую негативную реакцию со стороны украинских националистов и военнослужащих. Последние жестко раскритиковали парламентария в соцсетях.

Руководитель исполкома объединения «УДАР Виталия Кличко» Артур Палатный призвал Верховную раду, украинский СНБО и СБУ наказать Киву за государственную измену. Он сравнил послание Кивы Путину с поздравлением Гитлеру во время Второй Мировой войны. Кроме того, прозвучали призывы наложить на Киву санкции и лишить украинского гражданства.

Кива рассказал в видеообращении, размещенном в Telegram-канале журналиста Андрея Павловского, что несколько членов партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» «добились его исключения».

По словам Кивы, решение об исключении из партии было принято на конференции в Полтаве, и за ним стоят Юрий Бойко и Сергей Лёвочкин.

«Может быть, им действительно не нравится моя позиция по отношению к нацистским преступникам или к президенту России. Это нормальная история, мы имеем право на свою точку зрения и позицию. Я готов как к диалогу, так и к резким бескомпромиссным действиям», - подчеркнул он.

Позднее депутат, заручившись поддержкой сопредседателя партии ОПЗЖ Вадима Рабиновича, заявил, что его исключение – это «дезинформация аферистов, которые были уличены в преступлениях перед партией и перед законом».