Разлад в ЕС: против Польши могут ввести санкции

Лидеры стран Европейского союза (ЕС) допустили возможность экономических санкций против Польши. Об этом сообщает Reuters.

Подобные шаги допускаются после решения Конституционного суда Польши, который признал верховенство польских законов над европейскими. По информации агентства, к санкционный политике против Варшавы особенно склоняются в офисах президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Нидерландов Марка Рютте.

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Reuters отмечает, что лидеры стран ЕС не хотят, чтобы консервативно настроенное государство получало выгоды от взносов, которые они делают в бюджет организации. На заседании лидеров стран ЕС в Брюсселе будет поднят вопрос о сокращении помощи польской экономике. В свою очередь, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий намерен защитить решение Конституционного суда перед своими коллегами.

Конституционный суд Польши вынес ожидаемое решение, подтвердив приоритет Конституции республики над законодательством Евросоюза. Об этом написал в Twitter официальный представитель польского правительства Петр Мюллер. Ранее соответствующую экспертизу запросил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий из правящей партии "Право и справедливость".

Как писала "РГ", премьер уверял, что Польша тут не уникальна, и в других государствах ЕС уже были подобные прецеденты. В частности, Конституционный совет во Франции постановил этой весной, что в случае правовой коллизии французская Конституция имеет приоритет над правом ЕС. На самом деле в случае с Польшей речь идет о столкновении национальной и европейской юстиции в контексте масштабной судебной реформы, из-за которой полякам грозят санкции со стороны Брюсселя.

В пользу трактовки верховенства Конституции высказалось подавляющее большинство судей, лишь двое из 14-ти ее не подержали. Вердикт гласит, что органы ЕС "действуют за пределами своей компетенции", передает The Guardian. Эксперты не сомневаются, что нынешнее решение приведет к новому витку обострения между Варшавой и Брюсселем, которое чревато "правовым полэкзитом" центральноевропейской республики.

Конфликт между Евросоюзом (ЕС) и Польшей из-за вопроса верховенства европейского права следует урегулировать путем диалога, однако в крайнем случае могут быть введены и санкции. Об этом заявил в эфире телеканала LCI в четверг госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон.

"Есть такая опция, - ответил он, отвечая на вопрос о возможных финансовых санкциях в отношении Польши. - В первую очередь нужно продолжать политический диалог. <...> И когда диалог ни к чему не приведет, тогда можно прибегнуть к санкциям, в том числе финансовым. Но это не значит, что мы устанавливаем цену отхода от принципов верховенства закона, мы лишь хотим показать Польше, которую Франция всегда поддерживала финансово, что мы с ней солидарны, но мы не можем платить стране, которая не соблюдает пакт, подписанный всеми".

Бон подчеркнул, что "нельзя пользоваться благами Европы и не соблюдать ее правила". В этом контексте он привел в пример Великобританию, отметив, что все закончилось выходом из ЕС. В то же время госсекретарь выразил сомнение в том, что Польша хочет того же самого.

"Но Варшава сильно рискует, отказываясь применять у себя общие правила и фактически ставя себя за пределы Европы, - констатировал он. - Нужно жестко напомнить, что такие правила были согласованы и если они не будут применяться, то и европейского проекта не будет".

Евросоюз проиграет в споре с Польшей по вопросу верховенства права. Такое мнение высказал журналист британского издания The Telegraph Мэтью Линн.

Ранее польский Конституционный суд подтвердил превосходство конституции страны над законодательством Европейского союза. Это произошло на фоне нескольких вердиктов суда ЕС, осудившего действия властей страны. Решение КС Польши госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Клеман Бон назвал атакой на ЕС. Он также допустил выход Варшавы из ЕС. В свою очередь глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн заявил, что руководство Польши «играет с огнём».

По мнению Мэтью Линна, раз польский суд решил отвергнуть приоритет европейских законов над собственными, страна взяла курс на столкновение с Еврокомиссией.

Уже зазвучали мрачные угрозы лишить Польшу финансирования Евросоюза, чтобы заставить её повиноваться. Но в этой драке Евросоюз непременно проиграет, — подчеркнул журналист.

Линн подчёркивает, что Евросоюз может «загнать Польшу палкой в общий строй», однако проблема чревата тремя серьёзными опасностями: ЕС пока не справился с пандемией коронавируса, в Германии нет нового правительства, а исход выборов президента Франции в 2022 году неясен.

Кроме того, Линн убеждён, что Евросоюз переоценивает воздействие финансовых угроз. В сложившейся ситуации Брюссель явно переигрывает, как в истории с Брекзитом, рассчитывая, что Варшава испугается и пойдёт на компромиссы.

Жёсткий «Полексит» создаст колоссальные трудности. ЕС по-прежнему очень популярен среди польских избирателей. Но ЕС затевает драку, в которой он проиграет. И в отдаленной перспективе он вполне может потерять Польшу, — резюмирует Мэтью Линн.

Глава ведущей фракции Европарламента - Европейской народной партии (ЕНП) - Манфред Вебер предупредил о возможном выходе Польши из состава Европейского союза (ЕС) на фоне спора Брюсселя и Варшавы о приоритете европейского права над национальным. Такое мнение он выcказал в опубликованном в четверг интервью германскому редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) в преддверии саммита ЕС, который проходит с 21 по 22 октября.

Вебер отметил, что на предстоящем саммите Евросоюза необходимо найти компромиссное решение относительно правового спора между Польшей и ЕС.

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"Речь идет о принципиальном вопросе, заключающемся в том, принимает ли ЕС право и независимость правосудия. То, что эта тема до сих пор не обсуждалась, является провалом Европейского совета", - утверждал глава ЕНП.

При этом он добавил, что Евросовету не следует "бояться реальных дебатов, которые необходимо вести в Европе".

"Если вопрос верховенства закона и действия [норм] европейского права не будет решен, то существует риск вынужденного выхода Польши из ЕС через черный ход", - заключил Вебер.

Европейский союз (ЕС) превращается из объединения равных и свободных держав в централизованную организацию, которая доминирует над странами-участниками. Об этом рассказал премьер-министр Польши Матеуш Моравеций в письме к государствам ЕС, опубликованном на сайте польского правительства.

По словам главы польского кабмина, органы власти ЕС начали принимать решения, которые выходят за пределы их компетенции. В пример он привел попытку финансового давления Европейской комиссии на решения польских органов власти. Премьер Польши отметил, ЕС превращается в институт, который начинает превалировать над национальными законами стран-участниц.

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«Без какой-либо правовой основы имеет место попытка заставить государства-члены делать то, что им говорят институты ЕС, независимо от того, есть ли у них законное основание для таких приказаний», — заявил Моравецкий.

При этом он заверил союзников Польши в том, что Варшава остается приверженной Евросоюзу и не собирается выходить из объединения.

В заключение Моравецкий заявил, что ЕС постепенно становится антидемократическим институтом, который принимает решения в отрыве от воли стран-участниц. По словам польского премьера, сила Союза заключена в возможностях и свободе стран-участниц. Однако если лишить государства этой свободы, то весь ЕС в целом и каждый его участник в отдельности ослабнут.

Читатели немецкого журнала Der Spiegel предложили исключить Польшу из состава Евросоюза. По их словам, страна является «одним из самых злостных нарушителей спокойствия». Таким образом они прокомментировали спор властей Польши и ЕС о верховенстве национального права.

Речь идёт о решении Конституционного суда Польши, подтвердившего превосходство законодательства страны над нормативными актами ЕС. Оно было вынесено в ответ на несколько вердиктов Суда ЕС по действиям властей Польши. Страны сообщества расценили это как атаку на Евросоюз и призвали Варшаву не играть с огнём.

Читатели журнала сочли, что Польша должна покинуть ЕС, если она отказывается поддерживать основную идею сообщества.

Польша — одна из тех стран, которые более всего выигрывают от ЕС, если они хотят уйти — пожалуйста, — написал читатель с ником HarryManback.

Он добавил, что видит в уходе Польши «шанс на оздоровление ЕС». С ним согласились и другие комментаторы, отметив, что страна остаётся в составе сообщества исключительно из-за финансовой помощи.

Один из читателей заявил, что ЕС следует расценивать решение польского суда как юридически-политическое заявление о выходе страны из сообщества, и призвал «немедленно начать соответствующий процесс».

Польша может уважать верховенство права и подписанные договоры. Или выйти, — выразил своё мнение Mark55733.

Для финансовых или юридических санкций ЕС против Польши по вопросу верховенства права нет никаких оснований. Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в четверг по прибытии на саммит ЕС.

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"Верховенство права и санкции против Польши? Это смешно, Польша - это демократическая и лучшая страна ЕС, для них нет никаких оснований", - убежден Орбан.

Еврокомиссия готовится начать процедуру привлечения Польши к ответственности за решение Конституционного суда страны, который объявил, что конституция Польши имеет на ее территории приоритет над нормами ЕС.

Споры Варшавы и Брюсселя вряд ли приведут к выходу Польши из ЕС, а вот большего суверенитета в рамках Союза она, скорее всего, добьётся, сказал NEWS.ru политолог из Варшавы Якуб Корейба.

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"Еврокомиссия как бы проверяет новых членов ЕС на предмет того, сколько суверенитета у них можно отобрать в пользу центральных органов Евросоюза. Это совершенно предсказуемые действия, так как любая бюрократия стремится расширить контроль на максимально доступное пространство. В договоре между Варшавой и ЕС от 2004 года ничего не говорится о том, что Брюссель может вмешиваться в судебную систему Польши. И сейчас брюссельская бюрократия сочла, что это непорядок, что она до сих пор не добралась и туда", - заявил Корейба.

В Еврокомиссии понимают, что более сильные члены ЕС, так называемая старая Европа, недостижима для аппетитов брюссельских бюрократов, поэтому она и обращает своё внимание на новичков в расчёте, что у тех не хватит духу перечить старшим «товарищам». Но в случае с Польшей, говорит Корейба, коса нашла на камень.

"Глава польского Центробанка прямо заявил в пятницу, что для Польши суверенитет важнее трансфертов из бюджета ЕС. В Варшаве готовы отказаться от 57 миллиардов евро, если таковой будет плата за возможность отбиться от назойливого внимания Брюсселя", — говорит политолог.