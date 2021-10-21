Украине предрекли потерю суверенитета

«Повышение цен на энергоносители, которое отмечается в мире в целом и в Украине в частности, способно поставить под угрозу не только украинскую экономику, но и ее суверенитет. Есть данные, что большой процент предприятий, используемых газ, не смогут платить по уже сформированной цене. Если эти предприятия прекратят деятельность, то это станет экономической катастрофой для Украины», — считает Черный.