Украине предрекли потерю суверенитета

Повышенные цены на энергоресурсы стали непосильными для большого числа украинских предприятий. Это может привести к прекращению их работы, что обернется для Украины экономической катастрофой и утратой суверенитета. Такое заявление сделал депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Черный.
«Повышение цен на энергоносители, которое отмечается в мире в целом и в Украине в частности, способно поставить под угрозу не только украинскую экономику, но и ее суверенитет. Есть данные, что большой процент предприятий, используемых газ, не смогут платить по уже сформированной цене. Если эти предприятия прекратят деятельность, то это станет экономической катастрофой для Украины», — считает Черный.
По его мнению, утвержденный проект госбюджета на 2022 год способствует ухудшению сложившейся ситуации. Он отметил, что экономическая ситуация может вызвать мировой кризис, который коснется и Украины. В связи с этим требуется разработка четкого курса.
«Ситуацию по поводу цен можно изменить, поскольку в Украине есть газ собственной добычи, следует вводить чрезвычайное положение в энергетической отрасли, и этот газ, который добывается в Украине, дать гражданам по той цене, которая была», — отметил политик.