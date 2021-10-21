Эрдоган пригрозил выслать из Турции послов стран ЕС, США и Канады

«Почему эти 10 послов делают подобные заявления? Я сказал нашему МИД, что у нас нет роскоши принимать их в своей стране. Это разве ваше дело – давать урок Турции? Кто вы такие? Оставьте Кавалу. Разве вы оставляете в ваших собственных странах убийц, террористов и бандитов? Они всегда отвечают: «Суд независим». То есть, ваш суд независим, а наш, значит, зависим? Наш суд подает лучший пример независимости», – заявил Эрдоган.