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Эрдоган пригрозил выслать из Турции послов стран ЕС, США и Канады

Деловая газета "Взгляд"
40 минут назад

Президент Турции Тайип Эрдоган пригрозил выслать из страны послов 10 стран, в том числе США, за призывы освободить арестованного правозащитника Османа Кавалу, которого обвиняют в причастности к попытке свержения правительства, а также в попытке госпереворота в Турции в июле 2016 года.

Эрдоган пригрозил выслать из Турции послов стран ЕС, США и Канады
Фото: РИА НовостиРИА Новости

С призывом к Турции с требованием освободить правозащитника выступили посольства Канады, Франции, Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Швеции и США. МИД Турции напомнил дипломатам о необходимости соблюдать Венскую конвенцию о дипломатических сношениях, передает РИА «Новости».

«Почему эти 10 послов делают подобные заявления? Я сказал нашему МИД, что у нас нет роскоши принимать их в своей стране. Это разве ваше дело – давать урок Турции? Кто вы такие? Оставьте Кавалу. Разве вы оставляете в ваших собственных странах убийц, террористов и бандитов? Они всегда отвечают: «Суд независим». То есть, ваш суд независим, а наш, значит, зависим? Наш суд подает лучший пример независимости», – заявил Эрдоган.

Осман Кавала – известный турецкий правозащитник, основатель культурного фонда Anadolu Kultur AS, который, в том числе, поддерживает проекты этнических и религиозных меньшинств, часто имеющие международную направленность. Среди векторов деятельности фонда, в частности, примирение между турецким и армянским населением и мирное решение курдского вопроса.

В феврале 2020 года турецкий суд оправдал Кавалу по обвинению в причастности к попытке свержения правительства по делу о протестах в стамбульском парке Гези в 2013 году. Однако в этот же день Кавалу арестовали по новому обвинению в участии в попытке госпереворота в Турции в июле 2016 года.

Напомним, в ночь на 16 июля 2016 года в Турции произошла попытка военного переворота. В результате командование турецкой армии заявило, что все ее организаторы были задержаны.

В мире,МИД Турции,МИД,ЕС,РИА Новости,
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