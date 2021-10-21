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Украинцы пожаловались на бедность при Зеленском

Алиса Селезнёва
47 минут назад

Жители Украины отмечают падение доходов в последние два года и связывают его с коррупцией в стране. Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Украинцы пожаловались на бедность при Зеленском
Фото: ReutersReuters

В КМИС отметили, что опрос проводился на всей территории Украины 15-18 октября 2021 года методом телефонных интервью. В нем приняли участие 1200 респондентов в возрасте 18 лет и старше.

На ухудшение материального положения в период президентства Владимира Зеленского пожаловались 55,5% респондентов. Об улучшении своего благосостояния заявили лишь 10,7% участников опроса, еще 32,9% отметили, что ничего не изменилось.

При этом 42,1% опрошенных назвали главной причиной экономического кризиса на Украине высокий уровень коррупции, еще 31,2% заявили о некомпетентности власти. Пандемию коронавируса в качестве причины ухудшения экономической ситуации назвали 12,1% респондентов, войну в Донбассе – 8,5%.

Рейтинг Зеленского обвалился почти на 10%

Также в рейтинге доверия политическим силам, составленном КМИС, правящая партия «Слуга народа» впервые уступила партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность».

Ранее Федерация работодателей Украины (ФРУ) потребовала от руководства страны признать, что в энергетике начался кризис «уровня чрезвычайной ситуации», и принять срочные меры для борьбы с ним. ФРУ назвали текущий уровень цен на энергоносители «убийственным» для украинской промышленности.

По оценкам организации, в октябре из-за рекордно высокой стоимости газа убыточными станут 91% украинских компаний, в себестоимости продукции которых доля газа превышает семь процентов. В ноябре их количество может дойти до «катастрофических» 96%.
В мире,Владимир Зеленский,Петр Порошенко,
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