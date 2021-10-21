Консулов РФ допустят к похищенному украинцами россиянину Косяку

Российские дипломаты смогут посетить задержанного в Донбассе гражданина РФ Андрея Косяка, который является представителем Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) от ЛНР. Об этом сообщает агентство УНН со ссылкой на главу МИД Украины Дмитрия Кулебу.

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Руководитель ведомства отметил, что согласно международному праву, «консул имеет право доступа к гражданину государства, которое он представляет». Таким образом, российские дипломаты смогут встретиться с Косяком.

Напомним, что Андрей Косяк был задержан 13 октября в районе пропускного пункта «Золотое». Согласно заявлению украинской делегации в Трехсторонней группе, мужчина якобы был вооружен и проводил разведку позиций украинской армии.

18 октября стало известно, что Северодонецкий городской суд арестовал Косяка по подозрению совершении преступления по ч. 2 ст. 260 УК Украины («Создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности»).