Консулов РФ допустят к похищенному украинцами россиянину Косяку

Российские дипломаты смогут посетить задержанного в Донбассе гражданина РФ Андрея Косяка, который является представителем Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) от ЛНР. Об этом сообщает агентство УНН со ссылкой на главу МИД Украины Дмитрия Кулебу.
Руководитель ведомства отметил, что согласно международному праву, «консул имеет право доступа к гражданину государства, которое он представляет». Таким образом, российские дипломаты смогут встретиться с Косяком.
Напомним, что Андрей Косяк был задержан 13 октября в районе пропускного пункта «Золотое». Согласно заявлению украинской делегации в Трехсторонней группе, мужчина якобы был вооружен и проводил разведку позиций украинской армии.
18 октября стало известно, что Северодонецкий городской суд арестовал Косяка по подозрению совершении преступления по ч. 2 ст. 260 УК Украины («Создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности»).
На следующий день МИД РФ призвало украинские власти рассказать о местонахождении Андрея Косяка. Тогда официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что Киев нарушил консульские договорённости, когда похитил гражданина России и скрыл это от Москвы.