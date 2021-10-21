Умер актер Вольдемар Лобиньш

Ушел из жизни советский и латышский актер театра и кино Вольдемар Лобиньш. Ему было 83 года. О печальной новости сообщил в социальных сетях племянник артиста — Эдвин Лобиньш.

Фото: Кадры из фильма «Мастер» Кадры из фильма «Мастер»

Причина смерти не была озвучена. Дата и место прощание с актером объявят позднее. Лобиньш родился 11 августа 1938 года в городе Кимры Тверской области. Продолжительное время он работал в рижском Театре юного зрителя.

С 1964 года актер стал участвовать в киносъемках. Первая эпизодическая роль Вольдемара была танкистом в советском фильме «Отец солдата». В дальнейшем он играл роли в таких кинокартинах, как «Заговор послов», «Ключи от рая», «Незаконченный ужин» и во многих других.