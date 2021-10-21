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В ЕС допустили санкции против Польши

Lenta.ru
39 минут назад

Лидеры стран Европейского союза (ЕС) допустили возможность экономических санкций против Польши. Об этом сообщает Reuters.

В ЕС допустили санкции против Польши
Фото: Ints Kalnins / ReutersInts Kalnins / Reuters

Подобные шаги допускаются после решения Конституционного суда Польши, который признал верховенство польских законов над европейскими. По информации агентства, к санкционный политике против Варшавы особенно склоняются в офисах президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Нидерландов Марка Рютте.

Reuters отмечает, что лидеры стран ЕС не хотят, чтобы консервативно настроенное государство получало выгоды от взносов, которые они делают в бюджет организации. На заседании лидеров стран ЕС в Брюсселе будет поднят вопрос о сокращении помощи польской экономике. В свою очередь, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий намерен защитить решение Конституционного суда перед своими коллегами.

18 октября глава польского правительства уже обвинил органы ЕС в попытках доминировать над странами-участницами. Он отметил, что Евросоюз из объединения свободных государств превратился в централизованную структуру, которая навязывает свои решения национальным правительствам.

7 октября польский Конституционный суд признал верховенство конституционного права над европейским. Судьи поставили конституцию Польши выше любых других правовых норм.

В мире,Эммануэль Макрон,Марк Рютте,ЕС,Reuters,
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