В ЕС допустили санкции против Польши

Лидеры стран Европейского союза (ЕС) допустили возможность экономических санкций против Польши. Об этом сообщает Reuters.

Фото: Ints Kalnins / Reuters Ints Kalnins / Reuters

Подобные шаги допускаются после решения Конституционного суда Польши, который признал верховенство польских законов над европейскими. По информации агентства, к санкционный политике против Варшавы особенно склоняются в офисах президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Нидерландов Марка Рютте.

Reuters отмечает, что лидеры стран ЕС не хотят, чтобы консервативно настроенное государство получало выгоды от взносов, которые они делают в бюджет организации. На заседании лидеров стран ЕС в Брюсселе будет поднят вопрос о сокращении помощи польской экономике. В свою очередь, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий намерен защитить решение Конституционного суда перед своими коллегами.

18 октября глава польского правительства уже обвинил органы ЕС в попытках доминировать над странами-участницами. Он отметил, что Евросоюз из объединения свободных государств превратился в централизованную структуру, которая навязывает свои решения национальным правительствам.