Пока вы спали: «смерть» доллара и отношения НАТО с Россией

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Фото: Reuters Reuters

Стоит ли ждать день «смерти» доллара?

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В ходе беседы с ведущей телеканала CNBC Хэдли Гэмбл президент России Владимир Путин обратил внимание на то, что растущий госдолг США подрывает доверие к американской валюте, а также высказался о возможном отказе от доллара в расчетах за энергоресурсы. Об этом пишет «Свободная пресса».

При этом в США уверены, что для валютных перемен нужна вторая Бреттон-Вудская конференция, а сейчас для нее нет никаких предпосылок и говорить о дне «смерти» доллара не стоит.

Страховщики предупредили о росте цен на ОСАГО

Стоимость полиса ОСАГО в России может вырасти на 20% из-за повышения размера страховой премии за причинение вреда жизни и здоровью при ДТП с 500 тысяч до 2 млн рублей. Об этом сообщают «Известия».

«Мы рассчитываем, что изменения вступят в силу уже в 2022 году. Конечно, это будет сопровождаться корректировкой цен на ОСАГО, так как увеличение лимита страхового покрытия всегда требует роста страхового тарифа — в этом заключается суть страхования», - пояснил директор департамента обязательных видов страхования «АльфаСтрахования» Денис Макаров.

Роспотребнадзор посчитал недопустимой плату за изменения в авиабилетах

Роспотребнадзор по Красноярскому краю вынес предостережение авиакомпании NordStar, которая отказала пассажиру в перевозке после того, как он не заплатил за исправление ошибки в авиабилете. Об этом сообщают «Известия».

В предостережении отмечается, что компания без согласия пассажира исправила ошибку в отчестве, после чего попросила его оплатить эту услугу. Из федеральных авиационных правил следует, что отсутствие, неправильность или утеря проездного билета не влияют на договор воздушной перевозки пассажира, подчеркнули в ведомстве. При этом авиакомпании не согласны с таким решением и считают, что пассажиры, оплатив исправление ошибок, в следующий раз будут внимательнее следить за заполнением данных при покупке билета.

В НАТО обсудят отношения с Россией

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг возложил вину за ухудшение отношений на Москву, заверив, что блок готов к диалогу. Он также подчеркнул, что решение России о закрытии своей миссии при НАТО и двух офисов альянса в Москве станет темой обсуждения на заседании министров обороны 21 и 22 октября, пишет «Коммерсант».

При этом в России заметили, что так и не дождались от НАТО равноправного диалога и стремления к совместной работе. Также в Москве обратили внимание на наращивание присутствия блока вблизи границ Белоруссии и пообещали принять ответные меры, в том числе и посредством новой Военной доктрины Союзного государства.

Нефть может повторить резкий взлет цен на газ

Трейдеры ожидают, что цена на нефть может подняться выше $100 за баррель уже в декабре, а к концу 2022 года достигнуть $200 за баррель. Об этом пишет «Взгляд».