На Украине запретят ездить между регионами без COVID-сертификата

Отныне межобластные пассажирские перевозки на Украине возможны только в случае предъявления водителями, членами экипажей и пассажирами подтверждения вакцинации от коронавируса или при наличии негативного теста, сообщает ТАСС.

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Речь идет о любом виде транспорта. Инициатива начинает действовать с 21 октября. Все межобластные перевозки будут разрешены, если пассажиры имеют COVID-сертификат или действующий негативный текст.

Новые ограничения введены в связи с ухудшением ситуации с эпидемией коронавируса. Как сообщил глава правительства Денис Шмыгаль, данные правила не затрагивают общественный транспорт в городах и перевозки в пределах одной области.

Для возможности совершения межобластной поездки в пределах регионов с желтым уровнем эпидемической опасности нужно предъявить документ или сертификат о получении хотя бы одной дозы вакцины. В красной зоне потребуется подтвердить полный курс вакцинации. Также можно показать негативный ПЦР-тест на COVID-19 или экспресс-текст на определение его антигена, сроки которых не превышают 72 часа.