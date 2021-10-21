В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+22° в 
USD 71.06EUR 82.62BRENT 85.89
Войти в почту

Украинцам из-за коронавируса ужесточили межрегиональные перевозки

Елена Прошина
19 минут назад

Отныне межобластные пассажирские перевозки на Украине возможны только в случае предъявления водителями, членами экипажей и пассажирами подтверждения вакцинации от коронавируса или при наличии негативного теста, сообщает ТАСС.

На Украине запретят ездить между регионами без COVID-сертификата
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Речь идет о любом виде транспорта. Инициатива начинает действовать с 21 октября. Все межобластные перевозки будут разрешены, если пассажиры имеют COVID-сертификат или действующий негативный текст.

Новые ограничения введены в связи с ухудшением ситуации с эпидемией коронавируса. Как сообщил глава правительства Денис Шмыгаль, данные правила не затрагивают общественный транспорт в городах и перевозки в пределах одной области.

Для возможности совершения межобластной поездки в пределах регионов с желтым уровнем эпидемической опасности нужно предъявить документ или сертификат о получении хотя бы одной дозы вакцины. В красной зоне потребуется подтвердить полный курс вакцинации. Также можно показать негативный ПЦР-тест на COVID-19 или экспресс-текст на определение его антигена, сроки которых не превышают 72 часа.

Новые правила не затрагивают несовершеннолетних. Ответственность за наличие у всех водителей, членов экипажа самолета и пассажиров указанных документов несет перевозчик. Кроме того, с 21 октября в городах будут работать мобильные группы, которые будут проверять масочный режим в метро и других видах общественного транспорта.

В мире,Денис Шмыгаль,ИТАР-ТАСС,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители