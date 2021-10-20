В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+25° в 
USD 71.06EUR 82.62BRENT 85.88
Войти в почту

Россияне арестованы в Турции

Елена Прошина
59 минут назад

В Турции арестованы четверо россиян, а также один гражданин Узбекистана и один гражданин Украины. Их обвиняют в военном и политическом шпионаже и подготовке нападений на чеченских оппозиционеров, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Hurriyet.

Четверых россиян арестовали в Турции
Фото: РамблерРамблер

Задержаны граждане России Абдулла Абдуллаев, Равшан Ахмедов, Беслан Расаев и Асланбек Абдулмуслимов, а также граждане Украины и Узбекистана Игорь Ефрим и Амир Юсупов.

В свою очередь источник сообщил РИА Новости, что шестеро задержаны по подозрению в подготовке нападения на иностранцев и шпионаже. Все они выходцы из Чечни.

В Турции задержаны шесть россиян по подозрению в шпионаже

Ранее в октябре в Турции задержали шесть человек по обвинению в политическом и военном шпионаже. Как сообщал ТАСС со ссылкой на телеканал CNN Turk, задержанные планировали нападения на иностранцев для получения секретных данных. Отмечалось, что при задержании были обнаружены оружие и российские паспорта, но не ясно, являются документы оригинальными или поддельными.

В мире,Происшествия,Hurriyet Daily News,CNN,РИА Новости,ИТАР-ТАСС,
65
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители