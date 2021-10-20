Четверых россиян арестовали в Турции

В Турции арестованы четверо россиян, а также один гражданин Узбекистана и один гражданин Украины. Их обвиняют в военном и политическом шпионаже и подготовке нападений на чеченских оппозиционеров, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Hurriyet.
Задержаны граждане России Абдулла Абдуллаев, Равшан Ахмедов, Беслан Расаев и Асланбек Абдулмуслимов, а также граждане Украины и Узбекистана Игорь Ефрим и Амир Юсупов.
В свою очередь источник сообщил РИА Новости, что шестеро задержаны по подозрению в подготовке нападения на иностранцев и шпионаже. Все они выходцы из Чечни.
Ранее в октябре в Турции задержали шесть человек по обвинению в политическом и военном шпионаже. Как сообщал ТАСС со ссылкой на телеканал CNN Turk, задержанные планировали нападения на иностранцев для получения секретных данных. Отмечалось, что при задержании были обнаружены оружие и российские паспорта, но не ясно, являются документы оригинальными или поддельными.