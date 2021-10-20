В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+25° в 
USD 71.06EUR 82.62BRENT 85.76
Войти в почту

Киев потребует у Apple объяснений из-за карты с российским Крымом

Вероника Полынина
35 минут назад

МИД Украины поручил посольству страны в Вашингтоне разобраться, почему компания Apple допустила изображение Крыма частью России на карте сервиса Apple Music for Artists. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя ведомства Олега Николенко.

Киев потребует у Apple объяснений из-за карты с российским Крымом
Фото: ReutersReuters

«Министерство иностранных дел уже поручило посольству Украины в США обратиться к компании Apple, чтобы разобраться в этой ситуации», - сказал Николенко журналистам.

Apple

Летом карта с российским Крымом появилась на официальном сайте Олимпийских игр в Токио. После протеста Киева карту исправили и извинились, назвав случившееся «досадной ошибкой провайдера». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя инцидент с картой, назвал его «поводом для того, чтобы нашему посольству и в том числе спортивным чиновникам предпринять соответствующие действия и задать соответствующие вопросы».

В приложении Apple появилась карта Украины без Крыма

В мире,Дмитрий Песков,МИД,Apple,
33
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители