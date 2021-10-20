Киев потребует у Apple объяснений из-за карты с российским Крымом

МИД Украины поручил посольству страны в Вашингтоне разобраться, почему компания Apple допустила изображение Крыма частью России на карте сервиса Apple Music for Artists. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя ведомства Олега Николенко.

«Министерство иностранных дел уже поручило посольству Украины в США обратиться к компании Apple, чтобы разобраться в этой ситуации», - сказал Николенко журналистам.

Летом карта с российским Крымом появилась на официальном сайте Олимпийских игр в Токио. После протеста Киева карту исправили и извинились, назвав случившееся «досадной ошибкой провайдера». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя инцидент с картой, назвал его «поводом для того, чтобы нашему посольству и в том числе спортивным чиновникам предпринять соответствующие действия и задать соответствующие вопросы».