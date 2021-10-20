В Лондоне у здания парламента установили виселицу

На Парламентской площади в Лондоне на акции против вакцинации установили имитацию виселицы, пишет BBC.
Как сообщает издание, установка имитации виселицы были частью небольшой акции протеста против вакцинации. Протестующий был задержан за нарушение общественного порядка, его посадили в полицейский фургон и увезли с места происшествия. Виселица и петля сняты.
Ранее РИА Новости сообщало, что в Великобритании в последнее время резко возросло число вновь заболевших и количество умерших от коронавируса. Медики и эксперты прогнозируют возможную тяжелую волну заболевания и призывают власти принять противоэпидемиологические меры. Также министр здравоохранения страны Саджид Джавид признал, что в стране распространяется новый вариант штамма «дельта» - AY.4.2, о котором ранее писала Financial Times.
По данным издания, в настоящее время 10% заболевших заражены новым вариантом, и его доля растет. Ученые считают, что штамм AY.4.2 может быть на 10-15% заразнее «дельты».