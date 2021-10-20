В Лондоне у здания парламента установили виселицу

На Парламентской площади в Лондоне на акции против вакцинации установили имитацию виселицы, пишет BBC.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как сообщает издание, установка имитации виселицы были частью небольшой акции протеста против вакцинации. Протестующий был задержан за нарушение общественного порядка, его посадили в полицейский фургон и увезли с места происшествия. Виселица и петля сняты.

Ранее РИА Новости сообщало, что в Великобритании в последнее время резко возросло число вновь заболевших и количество умерших от коронавируса. Медики и эксперты прогнозируют возможную тяжелую волну заболевания и призывают власти принять противоэпидемиологические меры. Также министр здравоохранения страны Саджид Джавид признал, что в стране распространяется новый вариант штамма «дельта» - AY.4.2, о котором ранее писала Financial Times.