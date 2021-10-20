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В Лондоне у здания парламента установили виселицу

Елена Прошина
1 час назад

На Парламентской площади в Лондоне на акции против вакцинации установили имитацию виселицы, пишет BBC.

В Лондоне у здания парламента установили виселицу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщает издание, установка имитации виселицы были частью небольшой акции протеста против вакцинации. Протестующий был задержан за нарушение общественного порядка, его посадили в полицейский фургон и увезли с места происшествия. Виселица и петля сняты.

Ранее РИА Новости сообщало, что в Великобритании в последнее время резко возросло число вновь заболевших и количество умерших от коронавируса. Медики и эксперты прогнозируют возможную тяжелую волну заболевания и призывают власти принять противоэпидемиологические меры. Также министр здравоохранения страны Саджид Джавид признал, что в стране распространяется новый вариант штамма «дельта» - AY.4.2, о котором ранее писала Financial Times.

По данным издания, в настоящее время 10% заболевших заражены новым вариантом, и его доля растет. Ученые считают, что штамм AY.4.2 может быть на 10-15% заразнее «дельты».

В мире,Financial Times,РИА Новости,
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