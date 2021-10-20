На Украине до смерти забили участника войны в Донбассе

В одном из сел Золочевского района до смерти избили 50-летнего участника войны в Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба Львовской областной прокуратуры.
Подозреваемым по делу проходит 25-летний сосед погибшего. Инцидент произошел в доме, в котором предполагаемый убийца снимал комнату. Вместе со своим 50-летним соседом подозреваемый распивал в тот день алкоголь.
«Во время застолья между мужчинами возник конфликт, в ходе которого фигурант дела начал наносить потерпевшему многочисленные удары по голове и грудной клетке. На следующий день участник войны в Донбассе скончался от полученных травм», — сообщает пресс-служба Львовской областной прокуратуры.
На данный момент 25-летнего подозреваемого взяли под стражу и возбудили дело по части второй статьи №121 Уголовного кодекса Украины — нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего. В случае установления вины, нападавшему грозит до десяти лет заключения. Досудебное расследование проводят следователи Золочевского РВП ГУ НП по Львовской области.