На Украине до смерти забили участника войны в Донбассе

В одном из сел Золочевского района до смерти избили 50-летнего участника войны в Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба Львовской областной прокуратуры.

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Подозреваемым по делу проходит 25-летний сосед погибшего. Инцидент произошел в доме, в котором предполагаемый убийца снимал комнату. Вместе со своим 50-летним соседом подозреваемый распивал в тот день алкоголь.

«Во время застолья между мужчинами возник конфликт, в ходе которого фигурант дела начал наносить потерпевшему многочисленные удары по голове и грудной клетке. На следующий день участник войны в Донбассе скончался от полученных травм», — сообщает пресс-служба Львовской областной прокуратуры.