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Украину призвали к диалогу с Россией

Lenta.ruиещё 1
1 час назад

Диалог с Москвой является для Киева «прагматичной» и «проукраинской» политикой. Об этом бывший заместитель министра иностранных дел Украины Александр Чалый заявил в эфире телеканала «Наш».

Украину призвали к диалогу с Россией
Фото: UKRLIFE.TV / YouTubeUKRLIFE.TV / YouTube

Он призвал украинские власти к диалогу с российской стороной и посоветовал им не полагаться на помощь со стороны НАТО и США.

Чалый подчеркнул, что в случае конфликта между Россией и Украиной западные страны в лучшем случае обеспечат Киев финансовой и «устной» поддержкой, но никак не «физической». «Потому что США — союзник с маленькой буквы», — добавил экс-чиновник.

Ранее бывший депутат Верховной Рады Алексей Журавко предположил, что прекращение диалога Киева с Москвой может обернуться короткой кровопролитной войной в Донбассе или даже масштабным военным противостоянием. По его мнению, подобная ситуация может привести к краху Украины.

До этого советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович заявил, что потенциальный разрыв торговых отношений с Россией не выгоден Украине, поскольку между странами по-прежнему существует большой товарооборот.

В мире,Александр Чалый,Алексей Журавко,Верховная Рада,НАТО,
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