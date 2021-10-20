Саакашвили предъявили новое обвинение

Главная прокуратура Грузии инкриминирует экс-президенту незаконное пересечение государственной границы. По этой статье ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

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По версии правоохранителей, поздно вечером 28 сентября Саакашвили проник на территорию республики на пароме, вышедшем из украинского порта Черноморск, спрятавшись в трайлере по перевозке молочной продукции.

Ёмкость принадлежит уроженцу региона Самегрело Элгудже Цомае, которому уже предъявлено обвинение в сокрытии особо тяжкого преступления. Вместе с ним по тому же делу арестованы ещё трое его родственников и коллег. 1 октября Саакашвили был задержан в Тбилиси.