Саакашвили предъявили новое обвинение

Главная прокуратура Грузии инкриминирует экс-президенту незаконное пересечение государственной границы. По этой статье ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.
По версии правоохранителей, поздно вечером 28 сентября Саакашвили проник на территорию республики на пароме, вышедшем из украинского порта Черноморск, спрятавшись в трайлере по перевозке молочной продукции.
Ёмкость принадлежит уроженцу региона Самегрело Элгудже Цомае, которому уже предъявлено обвинение в сокрытии особо тяжкого преступления. Вместе с ним по тому же делу арестованы ещё трое его родственников и коллег. 1 октября Саакашвили был задержан в Тбилиси.
Бывший президент Грузии уже приговорён заочно к трём и шести годам лишения свободы по обвинению в превышении служебных полномочий и злостном использовании служебных полномочий. Ещё два обвинения, в том числе одно — в растрате госсредств на личные нужды, продолжают рассматриваться в суде.