В Чехии назвали причину затяжного газового кризиса

«Европа просто не способна обойтись без природного газа, который импортирует преимущественно из России и Норвегии. Газ превратился для ЕС в незаменимый источник энергии в момент перехода от «старой углеродной» эры к «новому возобновляемому» будущему. К 2030 году Евросоюз хочет сократить выбросы не менее чем на 55%, а к 2050 — достигнуть полного климатического нейтралитета. Старые ископаемые источники уже не перспективны, и все от них отказываются, но новые возобновляемые еще не способны обеспечить достаточным количеством энергии», — пишет Сладек.