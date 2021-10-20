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В Чехии назвали причину затяжного газового кризиса

Елена Прошина
52 минуты назад

Решение Еврокомиссии с подачи Бельгии о переходе на возобновляемые источники и отказ от традиционных видов топлива привели к неконтролируемому росту цен на газ в странах ЕС, считает журналист чешской газеты iDnes Йиржи Сладек.

В Чехии назвали причину затяжного газового кризиса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Европа просто не способна обойтись без природного газа, который импортирует преимущественно из России и Норвегии. Газ превратился для ЕС в незаменимый источник энергии в момент перехода от «старой углеродной» эры к «новому возобновляемому» будущему. К 2030 году Евросоюз хочет сократить выбросы не менее чем на 55%, а к 2050 — достигнуть полного климатического нейтралитета. Старые ископаемые источники уже не перспективны, и все от них отказываются, но новые возобновляемые еще не способны обеспечить достаточным количеством энергии», — пишет Сладек.

Данный курс, непривычно холодное лето без ветреной погоды, которое остановило ветряные электростанции, постковидное восстановление экономик и квоты на выбросы, призванные замедлить глобальное потепление, в итоге и привели к стремительному росту цен на энергоносители по всей Европе, отметил он. Согласно прогнозам Сладека, энергетический кризис в ЕС продлится минимум до весны 2022 года.

«От подорожания пострадают миллионы домохозяйств, люди обеднеют. Многие семьи просто не смогут оплачивать счета за электричество и газ. Головокружительными темпами дорожают не только электроэнергия и газ, которые с начала 2021 года выросли в цене более чем на 400%, но и нефть. Уже сейчас почти три миллиона европейцев не могут позволить себе отапливать свое жилье, хотя и имеют постоянную работу».

В мире,Еврокомиссия,ЕС,
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