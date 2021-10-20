НАТО проводит секретные ядерные учения

Вооруженные силы блока НАТО начали 18 октября ежегодные учения по применению ядерного оружия под названием «Стойкий полдень». В них задействованы самолеты, включая истребители, оснащенные ядерным оружием, обычные боевые самолеты, а также заправщики и разведчики, сообщает DW.
Согласно официальной информации, «Стойкий полдень» в этом году проводится в воздушном пространстве над южной территорией альянса. Отмечается, что в ходе учений может быть отработано применение ядерных бомб США типа B61, которые, по неподтвержденным данным, находятся на военной авиабазе Геди в Италии. Однако точное местоположение и другие подробности маневров в НАТО не раскрывают. По оценке полетных данных, проведенной датским экспертом по ядерному оружию Хансом Кристенсеном, в понедельник на аэродроме Геди приземлился немецкий боевой самолет Tornado.
Кроме того, военные эксперты сообщают, что во время маневров "Стойкий полдень" будет также отработан трансфер американского ядерного оружия из подземных хранилищ и их прикрепление к истребителям. Уточняется, что тренировочные полеты будут выполняться без бомб.
"С учетом ухудшения условий безопасности в Европе надежный и единый ядерный альянс имеет решающее значение", - сказано в пресс-релизе альянса.
Вместе с тем в организации отметили, что после прекращения холодной войны количество ядерного оружия на европейской территории резко сократили.
Отмечается, что ядерная политика НАТО предполагает, что страны-партнеры в случаях ЧС могут использовать размещенные в Европе боеголовки США. По официально неподтвержденной информации, американское атомное оружие дислоцируется в том числе в Бельгии, Турции, Нидерландах, а также в немецком Бюхеле в федеральной земле Рейнланд-Пфальц.
Напомним, в тот же день глава МИД России Сергей Лавров заявил, что представительство России при НАТО временно прекратит работу с начала ноября. Таким способом в РФ ответили на решение альянса отозвать с 1 ноября аккредитации у восьми сотрудников дипмиссии России, основанное на том, что они были незаявленными сотрудниками российской разведки.