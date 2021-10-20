Президент Литвы измерил демократию в километрах

«Недаром некоторые геополитические мыслители называют союз Литвы и Польши одной из самых больших головных болей для России, одной из главных проблем, которую можно решить путем сеяния раздора между нашими народами. Но им это не удастся. Мы будем поддерживать, а не бороться друг с другом», — сказал он.