На Украине подготовились к нападению крымчан

Вооруженные силы Украины провели у границы с Крымом учения по реагированию на прорыв живой силы и бронетехники условного противника. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Командования объединенных сил ВСУ.
Учения артиллерийских противотанковых резервов прошли на полигоне в Херсонской области, «на одном из самых угрожающих направлений», отмечается в сообщении.
По данным пресс-службы, военнослужащие продемонстрировали практические навыки развертывания расчетов, артиллерийской разведки, стрельбы по целям. По легенде учений, в ходе обороны подразделением морской пехоты своих позиций, условный противник, дождавшись подкрепления бронетехники, перешел в атаку.
«Такие мероприятия проходят еженедельно, в соответствии с планом боевой подготовки подразделения. Их главная цель - поддержание высокого уровня знаний, умений и морального духа артиллерийских расчетов», - заявил командующий объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.
Ранее учения вблизи границы с Крымом провели украинские подразделения противовоздушной обороны. Наев отмечал, что боевые расчеты зенитно-ракетных комплексов и зенитных установок в ходе маневров «старались избегать шаблонности» и действовали «непредсказуемо для условного противника». По словам командующего, был использован опыт, полученный в Донбассе, а сами учения проходили в обстановке, «максимально приближенной к боевой».