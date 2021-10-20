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На Украине подготовились к нападению крымчан

Алиса Селезнёва
21 минуту назад

Вооруженные силы Украины провели у границы с Крымом учения по реагированию на прорыв живой силы и бронетехники условного противника. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Командования объединенных сил ВСУ.

На Украине подготовились к нападению крымчан
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Учения артиллерийских противотанковых резервов прошли на полигоне в Херсонской области, «на одном из самых угрожающих направлений», отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, военнослужащие продемонстрировали практические навыки развертывания расчетов, артиллерийской разведки, стрельбы по целям. По легенде учений, в ходе обороны подразделением морской пехоты своих позиций, условный противник, дождавшись подкрепления бронетехники, перешел в атаку.

«Такие мероприятия проходят еженедельно, в соответствии с планом боевой подготовки подразделения. Их главная цель - поддержание высокого уровня знаний, умений и морального духа артиллерийских расчетов», - заявил командующий объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

Ранее учения вблизи границы с Крымом провели украинские подразделения противовоздушной обороны. Наев отмечал, что боевые расчеты зенитно-ракетных комплексов и зенитных установок в ходе маневров «старались избегать шаблонности» и действовали «непредсказуемо для условного противника». По словам командующего, был использован опыт, полученный в Донбассе, а сами учения проходили в обстановке, «максимально приближенной к боевой».

В мире,Сергей Наев,
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