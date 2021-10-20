На Украине подготовились к нападению крымчан

Вооруженные силы Украины провели у границы с Крымом учения по реагированию на прорыв живой силы и бронетехники условного противника. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Командования объединенных сил ВСУ.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Учения артиллерийских противотанковых резервов прошли на полигоне в Херсонской области, «на одном из самых угрожающих направлений», отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, военнослужащие продемонстрировали практические навыки развертывания расчетов, артиллерийской разведки, стрельбы по целям. По легенде учений, в ходе обороны подразделением морской пехоты своих позиций, условный противник, дождавшись подкрепления бронетехники, перешел в атаку.

«Такие мероприятия проходят еженедельно, в соответствии с планом боевой подготовки подразделения. Их главная цель - поддержание высокого уровня знаний, умений и морального духа артиллерийских расчетов», - заявил командующий объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.