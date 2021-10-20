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Лукашенко рассказал, какой вакциной готов привиться

Российская Газета
23 минуты назад

Подтверждая жизненную необходимость проведения вакцинации от коронавирусной инфекции, Александр Лукашенко готов "подставить и свое плечо", но только для белорусского препарата. Свою принципиальную позицию он сообщил в среду во время общения с работниками Минской областной клинической больницы, сообщает пресс-служба главы государства.

Лукашенко заявил о готовности вакцинироваться
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Президент отметил, что его российский коллега Владимир Путин вакцинировался препаратом "Спутник V", американский президент Джо Байден - вакциной Pfizer. Поэтому он договорится с министром здравоохранения Дмитрием Пиневичем, что как только белорусская вакцина будет готова, "мы сразу с ним и влево, и вправо… уколемся. Так что давайте вакцину - я готов, но нашу, белорусскую вакцину. Это искренне", - заявил Лукашенко.

Кстати, как ранее информировал "СОЮЗ", национальный препарат должен быть изготовлен к 2023 году.

В то же время президент напомнил, что вакцинированных больных среди тяжелых пациентов в клиниках доли процента.

"Привитые люди меньше болеют, а если и болеют, то катастрофы такой нет. Это факт, подтвержденный клинически", - резюмировал глава государства.

В мире,Александр Лукашенко,Джозеф Байден,Владимир Путин,
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