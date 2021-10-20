Американка отстояла в суде право на нецензурный плакат о Джо Байдене

Американка Андреа Дик из местечка Розелль Парк вывесила на своем участке несколько нецензурных плакатов о нынешнем американском президенте Джо Байдене, что закончилось для нее судом.

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Как сообщается на телешоу Daily Show with Trever Noah, ведущие которого навестили женщину, местную администрацию смущало, что дети таким образом могут познакомиться с матерной речью. Местная администрация попросила ее удалить три из семи плакатов с такими надписями, как "К черту Байдена", но женщина решила обжаловать решение в суде, сославшись на то, что администрация нарушает ее право на свободу слова, обеспеченную первой поправкой к Конституции США.

"Она вывешивает плакаты в поддержку Трампа уже три года, что нормально. Однако наши локальные правовые акты запрещают использовать материалы с насилием, а также с нецензурной лексикой", - сообщил мэр города Джозеф Сигнорелло.

Как сообщают ведущие шоу, в ходе долгого судебного процесса Дик удалось отстоять свое право оставить плакаты на доме. При этом женщину на суде поддерживали правозащитники Американского союза защиты гражданских свобод. Ведущий передачи привез плакат "Джо Байден должен заняться сексом сам с собой" и предложил подарить его Андреа с условием, что женщина уберет нецензурную речь, однако она была непреклонной.