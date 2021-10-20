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Появилось видео заплыва столетнего дома в Канаде

Александр Кузьмин
50 минут назад

Жители Канады Дэниэла Пении и Кирк Ловелл переправили через залив Святого Лаврентия столетний дом. Видео публикует telegram-канал «Mash» .

Пенни присмотрела этот дом еще в детстве, а через много лет после объявления о его сносе пара выкупила здание. Пара захотела переместить здание, по суше это сделать не удалось - мешали линии электропередач. Тогда возникла идея переправить дом по воде.

К берегу дом привезли на стальном каркасе с колесами, а потом с помощью моторных лодок отправили через залив на платформе из 28 пластиковых бочек и пенопласта. В пути случилась неприятность: дом накренился и начал тонуть, но его спасли ближние лодки.

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