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В Нью-Йорке закрылось генконсульство Белоруссии

Газета.Ruиещё 4
42 минуты назад

Работа генерального консульства Белоруссии в Нью-Йорке прекращена на день раньше запланированного срока по решению совета министров республики, следует из документа, опубликованного на белорусском национальном правовом интернет-портале.

В Нью-Йорке закрылось генконсульство Белоруссии
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"Закрыть до 20 октября 2021 года генеральное консульство Республики Беларусь в г. Нью-Йорке (Соединенные Штаты Америки)", - говорится в тексте.

Ранее сообщалось, что генконсульство прекратит работу 21 октября по требованию американской стороны. Как отметили в дипломатическом представительстве, после этого граждане Белоруссии, которые проживают на территории консульского округа, смогут обращаться в посольство, находящееся в Вашингтоне. Белорусско-американские отношения резко ухудшились летом прошлого года из-за подавления протестных акций, начавшихся после оглашения результатов выборов президента Белоруссии, по итогам которых ЦИК республики объявил о победе Александра Лукашенко.

Действия белорусских властей вызвали резко негативную реакцию со стороны правительства США. МИД Белоруссии в середине августа отозвал выданное ранее согласие на назначение Джули Фишер послом США в Минске.

В мире,Джули Фишер,Александр Лукашенко,Центризбирком России,МИД,
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