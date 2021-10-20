В Нью-Йорке закрылось генконсульство Белоруссии

Работа генерального консульства Белоруссии в Нью-Йорке прекращена на день раньше запланированного срока по решению совета министров республики, следует из документа, опубликованного на белорусском национальном правовом интернет-портале.

"Закрыть до 20 октября 2021 года генеральное консульство Республики Беларусь в г. Нью-Йорке ( Соединенные Штаты Америки )", - говорится в тексте.

Ранее сообщалось, что генконсульство прекратит работу 21 октября по требованию американской стороны. Как отметили в дипломатическом представительстве, после этого граждане Белоруссии, которые проживают на территории консульского округа, смогут обращаться в посольство, находящееся в Вашингтоне. Белорусско-американские отношения резко ухудшились летом прошлого года из-за подавления протестных акций, начавшихся после оглашения результатов выборов президента Белоруссии, по итогам которых ЦИК республики объявил о победе Александра Лукашенко.