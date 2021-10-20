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Талибы заявили о намерении просить помощи в Москве

Елена Прошина
20 минут назад

Представители радикального движения «Талибан» (запрещено в России) хотят попросить политической и экономической поддержки у стран, которые будут участвовать в конференции по Афганистану в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Забихуллы Муджахида, заместителя министра информации и культуры и представителя талибов.

Талибы заявили о намерении просить помощи в Москве
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По информации издания, Муджахид собирается открыто попросить поддержки на встрече московского формата по Афганистану. Он подчеркнул, что им крайне необходима помощь в политической и экономической сферах. Он добавил, что страны должны «проявить ответственность» и оказать поддержку Афганистану.

Муджахид указал, что страна играет важную роль в обеспечении стабильности и безопасности в регионе. Этот вопрос также будет обсуждаться на конференции в Москве.

Делегацию «Талибана» на консультациях в российской столице возглавит Абдул Салам Ханафи, заместитель главы временного афганского правительства. Глава Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты не смогут участвовать в московской конференции по Афганистану из-за проблем в логистике. Он пояснил, что для США принимать участие в этой встрече логистически трудно. При этом Прайс отметил, что Вашингтон поддерживает этот процесс и может принять в нем участие в будущем.

В мире,Талибан,
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