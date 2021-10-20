Талибы заявили о намерении просить помощи в Москве

Представители радикального движения «Талибан» (запрещено в России) хотят попросить политической и экономической поддержки у стран, которые будут участвовать в конференции по Афганистану в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Забихуллы Муджахида, заместителя министра информации и культуры и представителя талибов.

По информации издания, Муджахид собирается открыто попросить поддержки на встрече московского формата по Афганистану. Он подчеркнул, что им крайне необходима помощь в политической и экономической сферах. Он добавил, что страны должны «проявить ответственность» и оказать поддержку Афганистану.

Муджахид указал, что страна играет важную роль в обеспечении стабильности и безопасности в регионе. Этот вопрос также будет обсуждаться на конференции в Москве.