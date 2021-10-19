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Стала известна причина гибели брата погибшего мэра Кривого Рога

News.ru
24 минуты назад

Экспертиза установила причину смерти брата погибшего мэра Кривого Рога Константина Павлова. Андрей Павлов умер в результате отравления алкоголем, сообщает пресс-служба Нацполиции Днепропетровской области.

Стала известна причина гибели брата погибшего мэра Кривого Рога
Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look PressJaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Брат мэра города был найден в понедельник, 18 октября, в своей квартире.

Согласно официальному заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть криворожца наступила в результате токсического действия спиртов, случайного отравления алкоголем, — говорится в официальном сообщении.

Тело брата погибшего градоначальника нашёл его знакомый, который приехал проведать мужчину. Накануне Андрей Павлов говорил о проблемах со здоровьем. Приятель рассказал, что утром погибший звонил ему и просил привезти воды. Мужчина приехал к Павлову и посоветовал обратиться к врачу. Когда знакомый заехал к брату мэра второй раз, тот был уже мёртв. На теле погибшего следов насильственной смерти обнаружено не было.

Тело мэра Кривого Рога было найдено в селе Вольное Днепропетровской области. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», однако позже полиция стала рассматривать версию о самоубийстве или доведении до него.

Ранее сообщалось, что Андрея Павлова, брата погибшего мэра украинского города Кривой Рог Константина Павлова, обнаружили мёртвым. Мужчину нашли в своей квартире спустя восемь часов с предполагаемого момента гибели при неясных обстоятельствах.

В мире,Константин Павлов,Андрей Павлов,
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