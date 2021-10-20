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Талибы решили попросить экономической и политической помощи в Москве

Lenta.ruиещё 2
34 минуты назад

Делегация «Талибана» (террористическое движение запрещено в России) решила попросить экономической и политической помощи и поддержки у стран, которые примут участие в конференции по Афганистану в Москве. Об этом сообщил ТАСС представитель талибов, заместитель министра информации и культуры Забихулла Муджахид.

Талибы заявили о намерении просить помощи в Москве
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Мы попросим у стран, принимающих участие в московской конференции, у наших соседей, оказать поддержку нам. Особенно в экономической и политическо-дипломатической сферах, чтобы страны проявили ответственность и оказали Афганистану поддержку», — отметил он.

Муджахид добавил, что экономика Афганистана нуждается в поддержке. Он напомнил, страна играет важную роль в обеспечении безопасности и стабильности в регионе, этот вопрос также будет вынесен на обсуждение.

Ранее глава Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США не будут участвовать в «московском формате» по Афганистану из-за сложностей в логистике. Он объяснил, что для Соединенных Штатов «логистически трудно принимать участие на этой неделе». При этом он отметил, что Вашингтон поддерживает этот процесс и может принять в нем участие в будущем.

В мире,Талибан,
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