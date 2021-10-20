Талибы заявили о намерении просить помощи в Москве

Делегация «Талибана» (террористическое движение запрещено в России) решила попросить экономической и политической помощи и поддержки у стран, которые примут участие в конференции по Афганистану в Москве. Об этом сообщил ТАСС представитель талибов, заместитель министра информации и культуры Забихулла Муджахид.

«Мы попросим у стран, принимающих участие в московской конференции, у наших соседей, оказать поддержку нам. Особенно в экономической и политическо-дипломатической сферах, чтобы страны проявили ответственность и оказали Афганистану поддержку», — отметил он.

Муджахид добавил, что экономика Афганистана нуждается в поддержке. Он напомнил, страна играет важную роль в обеспечении безопасности и стабильности в регионе, этот вопрос также будет вынесен на обсуждение.