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Названа лучшая страна для пенсионеров

Секрет Фирмы
2 часа назад

Новым лидером рейтинга стран с лучшими пенсионными системами стала Исландия. Причём это скандинавское государство попало в список впервые. Также в лидерах Нидерланды и Дания, в аутсайдерах — Таиланд, Аргентина и Япония. Россия же в рейтинг Global Pension Index, составленный консалтинговой компанией Mercer и организацией CFA Institute, не вошла. Давление на пенсионные системы по всему миру оказывают последствия старения населения, пандемия и медленный рост зарплат, отмечают аналитики.

Названа лучшая страна для пенсионеров
Фото: Pixabay, Pixabay LicensePixabay, Pixabay License

На первое место Исландии, по данным Mercer, помогли выйти «относительно щедрая» государственная пенсия, а также «эффективно управляемая и регулируемая» частная пенсионная система, которая позволяет накопить значительные средства.

Bloomberg отметил , что Исландии удалось отодвинуть на второе и третье место Данию и Голландию, неизменно занимавших первые две строчки на протяжении последних 10 лет.

Первая тройка лидеров получила от составителей рейтинга более 80 баллов. Следом за ними с 75–80 баллами расположились Израиль, Норвегия и Австралия. По 65–75 баллов набрали Финляндия, Швеция, Великобритания, Сингапур, Швейцария, Канада, Ирландия, Германия, Новая Зеландия и Чили.

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Замыкает рейтинг Таиланд, а также набравшие от 35 до 50 баллов Аргентина, Филиппины, Индия, Турция, Южная Корея, Мексика и Япония.

По мнению составителей рейтинга, последствия старения населения по всему миру ставят перед пенсионными системами важнейшую задачу обеспечения пенсионеров. Также давление на пенсионные системы оказывают пандемия и замедленный рост зарплат.

Ранее «Секрет» писал, что правительство России выдало отрицательное заключение на законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам. Инициативу отклонили из-за того, что авторы не указали в документе, из каких источников надо брать деньги на повышение пенсий. Ранее власти уже трижды отклоняли аналогичные законопроекты.

В мире,Правительство РФ,Bloomberg,
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