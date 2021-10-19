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На Украине появился виртуальный музей «российской агрессии»

Lenta.ruиещё 1
1 час назад

На Украине появился виртуальный музей российской агрессии, который позволит защитить страну от информационных фейков Кремля. Об этом сообщил в Facebook министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

На Украине появился виртуальный музей «российской агрессии»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, на созданной при содействии Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины платформе наглядно иллюстрируются факты нарушения Россией территориальной целостности Украины. Чиновник добавил, что в качестве доказательств «аннексии» Россией Крыма в музее представлены различные фотографии и видео, публикации независимых СМИ, устные свидетельства и судебные дела.

«Нужно виртуально защищаться, потому что война идет на разных фронтах, включая фронт фальсификаций и фейков. Экспозиция о преступлениях в Крыму — только начало», — подчеркнул Ткаченко, добавив, что в дальнейшем работа музея также будет посвящена Донбассу.

Кроме того, министр указал на англоязычную версию сайта музея, которая поможет иностранным журналистам получить доступ к объективной информации о действия России на Украине.

15 октября секретарь СНБО Алексей Данилов пообещал, что Крым рано или поздно вернется в состав Украины. Он добавил, что ни перепись населения, ни выборы в Госудуму на территории Крыма не означают принадлежности полуострова России.

До этого СНБО ввел санкции против 237 человек, которые принимали участие в организации выборов в Госдуму России в Крыму и на Донбассе.

В мире,Алексей Данилов,
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