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Депутат Рады сравнил Украину с "помойной ямой"

Газета.Ru
1 час назад

Депутат Верховной Рады Александр Колтунович обвинил власти Украины в коррупции, ухудшении экономической обстановки в стране и провале евроинтеграции. Помимо этого, он напомнил про недавний скандал, связанный с «досье Пандоры», в котором среди прочих фигурирует украинский лидер Владимир Зеленский, сообщает РИА «Новости».

«Это все — Украина Зеленского, страна, которая практически непригодна для проживания. Страна, которая, скорее, напоминает помойную яму — коррумпированную, сырьевую, экономически отсталую», — сказал Колтунович.

Ранее премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что совокупный государственный долг Украины превысил $90 млрд, и сейчас правительство страны работает над его реструктуризацией. Политик уточнил, что для этого кабмин планирует увеличить внутренние заимствования с одновременным сокращением внешнего долга.

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Согласно официальным данным 2020 года госдолг страны составил почти $93 млрд (около 60% от ВВП), внешний — больше $55 млрд (примерно 36% от ВВП). При этом если рассматривать показатели украинского внешнего долга в гривнах, то он уменьшается, а в долларах растет — это происходит за счет укрепления украинской валюты.

В мире,Видео,Денис Шмыгаль,Александр Колтунович,Владимир Зеленский,Верховная Рада,РИА Новости,
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