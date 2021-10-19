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Акцию в поддержку Саакашвили в Тбилиси показали на видео

Александр Кузьмин
36 минут назад

Митинг с требованием освободить бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили прошел в Тбилиси в понедельник. Акция была организована оппозиционной партией "Единое национальное движение".

Десятки людей вышли к зданию администрации правительства республики с плакатами и баннерами, на которых изображен Саакашвили. На кадрах видно, как митингующие выкрикивают лозунг "Свободу Мише" и произносят речи в его защиту.

Протестующие рассказали, что хотят привлечь внимание к ситуации с Саакашвили в преддверии встречи премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и министра обороны США Ллойда Остина, который прибыл в страну с официальным визитом.

По сообщениям СМИ, полиция задержала двоих протестующих, один из которых пытался выложить надпись "Свободу Мише" у здания администрации правительства Грузии.

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