Акцию в поддержку Саакашвили в Тбилиси показали на видео

Митинг с требованием освободить бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили прошел в Тбилиси в понедельник. Акция была организована оппозиционной партией "Единое национальное движение".

Десятки людей вышли к зданию администрации правительства республики с плакатами и баннерами, на которых изображен Саакашвили. На кадрах видно, как митингующие выкрикивают лозунг "Свободу Мише" и произносят речи в его защиту.

Протестующие рассказали, что хотят привлечь внимание к ситуации с Саакашвили в преддверии встречи премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и министра обороны США Ллойда Остина, который прибыл в страну с официальным визитом.