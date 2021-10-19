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В УПЦ рассказали, как пережить пандемию

Деловая газета "Взгляд"
22 минуты назад

Глава Украинской православной церкви митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий, обращаясь к участникам конференции, заявил, что бог не дает человечеству испытаний, с которыми нельзя справиться, а болезни, в том числе пандемия, очищают душу человека.

В УПЦ рассказали, как пережить пандемию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В Киеве сейчас проходит ХIII Международная научно-практическая конференция «Духовное и светское образование: история взаимоотношений – современность – перспективы», митрополит и другие участники обсуждают пасторское служение в мире. Трансляция велась на сайте академии, сообщает РИА Новости.

«В любых испытаниях мы должны научиться видеть действие Божественного промысла. Церковь твердо верит в то, что телесные болезни и другие испытания очищают душу человека», – сказал митрополит.

Он призвал тех, кто сталкивается со сложными испытаниями, не впадать в отчаяние.

«Надо всегда помнить, что Господь никогда не посылает испытаний, которые превышают наши силы», – прозвучало во время выступления.

Он напомнил, что из-за пандемии коронавируса духовенство также столкнулось с испытаниями. Так, было запрещено вести богослужения и таинства по принятым обычаям. Среди других проблем были названы интернет-зависимость.

«Это заставляет пастырей Церкви искать новые подходы для предоставления людям духовной поддержки», – заключил митрополит Онуфрий.

В мире,РПЦ,РИА Новости,
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