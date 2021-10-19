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Беларусь выпустит свою вакцину от COVID-19

Алиса Селезнёва
1 час назад

Президент Александр Лукашенко заявил, что в 2023 году Белоруссия выпустит в оборот собственную вакцину от COVID-19. Об этом сообщает БелТА.

Беларусь выпустит свою вакцину от COVID-19
Фото: ReutersReuters

Лукашенко обратил внимание на то, что вакцина помогает, а смертность среди привитых почти нулевая.

«Нам надо прожить осенне-зимний период до следующего лета. Вакцина здесь нам хорошее подспорье. Дальше жизнь нам покажет, как действовать, что нам делать. И мы мудро поступили, когда договорились, что мы свою вакцину, которую мы уже в пробирке имеем, выпустим в оборот в 2023 году», - пояснил Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что уже многое сделано для того, чтобы выпустить белорусскую вакцину, при этом она должна быть приспособлена к тому вирусу, который будет циркулировать в 2023 году.

«Есть проект. Мы закупаем оборудование для того, чтобы у нас был свой завод по производству вакцин, как это делается в Китае, России, США, еще в нескольких государствах. У нас должна быть своя надежная вакцина», - заявил Лукашенко.

Ранее специалисты из Королевского колледжа Лондона заявили о том, что полная вакцинация от COVID-19 снижает риск заболеть коронавирусом на 47%. В случае болезни у получивших две дозы вакцины пациентов на 73% снижается вероятность попасть в больницу и на 31% — риск возникновения серьезных симптомов.

В мире,Александр Лукашенко,
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