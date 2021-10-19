«Когда Эрдоган только делал первые шаги в качестве такой реинкарнации турецкого султана на пути реставрации Османской империи, уже тогда многие эксперты указывали на достаточно опасные тенденции. Сегодня Эродан уже в практике, в своем праве. С одной стороны, в сирийском гамбите, с другой стороны,например, в изменении статус-кво в Закавказье в прошлом году. И таких вещей еще очень много. Это и так называемый "Турецкий мир" - глобальный, очень серьезный проект, который охватывает практически всю Центральную Азию - все постсоветские среднеазиатские республики, а также, между прочим, ряд регионов России, таких как, к примеру, Татарстан. И в каждом отдельном случае сложно однозначно сказать, плохо ли это или хорошо. И когда в экспертном сообществе это вызывало тревогу, всегда находился какой-нибудь чиновник по направлению, который говорил: "Вы все выдумываете, излишне драматизируете ситуацию. На самом деле все не так. Турция - наш союзник. Помидоры, туристы...". Это было и когда наш самолет сбивали, было много таких эпизодов... И с каждым разом градус поднимается все выше и выше. И сегодня, что вполне логично, мы слышим такие вещи. Мол, что эти пять стран в Совбезе ООН определяют в жизни мира, что это за победительницы такие, кого эти страны победили? Обратите внимание, что говорит это наследник той самой Турции, которая была прямым союзником гитлеровской Германии. Вслед за Эрдоганом осталось произнести то же самое новому немецкому канцлеру. И тогда уже совсем будет "картина маслом".



Можно по-разному относиться к сегодняшнему состоянию архитектуры международной безопасности, которая была сформирована по итогам Второй мировой войны. Это и Совет безопасности как мировой жандарм, и ООН в целом, и система сдержек и противовесов, и так далее. И мы можем сколько угодно внутри себя разбираться с теми же Соединенными Штатами, выставлять им претензии, быть ими недовольны, где-то договариваться, где-то нет. Но мы не можем "провернуть фарш назад", мы не можем переписать нашу общую историю. И об этом неоднократно говорили российские лидеры на разных уровнях, Путин об этом говорит без конца, об этом говорим все мы. Но все они пытаются это делать, в том числе, не в последнюю очередь это пытается делать Эрдоган в своих интересах, решая свою задачу пантюркизма, нового османизма. Он давно перешел все "красные линии", но как-то стараются не смотреть в ту сторону. В прошлом году Турция чуть ли не официально встала за Азербайджаном во время обострения карабахского конфликта, провоцируя Россию на то, чтобы она она встала за Арменией, чего впрямую не случилось. И по сути Эрдоган решил исход этого раунда армяно-азербайджанского конфликта. Турки в своих действиях и коннотациях прямо отсылают к Османской империи, где был геноцид армян. Кстати говоря, им восхищался Гитлер, есть его слова об этом. Он восхищался твердостью в решении этих этнических вопросов младотурками в 1915 году...



Если некому одернуть, то с каждым разом уровень этой риторики, уровень помыслов и действий все время повышается. Сегодня Эрдоган имеет наглость говорить, что надо бы пересмотреть итоги Второй мировой войны, что мир уже изменился, что только пять стран сидят в Совбезе, надо бы расширить... Что это такое вообще? А что завтра он скажет? Ну, например, "отдайте Крым"? Ему, турецкому султану. За Крым же воевали, сколько было крымских войн? Две? И сколько еще с Турцией воевали? Раз двенадцать за последние 500 лет.



Если бы в 2016 году российская внешняя разведка вовремя не доложила верховному главнокомандующему о подготовке военного переворота в Турции с дальнейшей ликвидацией Эрдогана, если бы верховный главнокомандующий России не поднял трубку и не позвонил этому Эрдогану и не сказал: "Беги, дурак, прикрою", то интересно, что было бы сейчас с Турцией и были бы подобные заявления, которые подрывают фундамент международной безопасности. Пускай он шатается, требует ремонта, но это фундамент. Другого нет. Для того, чтобы сложить другой фундамент, этот нужно снести вообще до основания. А чтобы снести до основания этот - нужно сперва дом снести, невозможно вытащить фундамент из-под дома. А это может сделать только глобальный мировой конфликт, Третья мировая война, в которой выживут, мягко говоря, не все. Хотел бы закончить известной цитатой одного мыслителя современности: "Мы попадем в рай, а они — просто сдохнут"», — сказал Мартынов.