Минобороны США обвинило Россию в донбасском конфликте

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Россия виновна в вооруженном конфликте в Донбассе. Об этом он сообщил на совместном брифинге с главой Минобороны Украины Андреем Тараном в Киеве, пишет Интерфакс.
"Давайте четко говорить, что Россия начала эту войну, и Россия является тем камнем, который препятствует мирному урегулированию. Они начали нарушать территориальную целостность и суверенитет Украины", - заявил Остин.
Он подчеркнул, что США будут и дальше поддерживать Украину
в конфликте с Россией.
"Мы будем с нашей стороны делать все возможное, чтобы поддержать Украину, развивать ее способность защищать свою территориальную целостность и неприкосновенность", - отметил Остин.