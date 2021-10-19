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Минобороны США обвинило Россию в донбасском конфликте

Елена Прошина
19 минут назад

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Россия виновна в вооруженном конфликте в Донбассе. Об этом он сообщил на совместном брифинге с главой Минобороны Украины Андреем Тараном в Киеве, пишет Интерфакс.

Минобороны США обвинило Россию в донбасском конфликте
Фото: ReutersReuters

"Давайте четко говорить, что Россия начала эту войну, и Россия является тем камнем, который препятствует мирному урегулированию. Они начали нарушать территориальную целостность и суверенитет Украины", - заявил Остин.

Он подчеркнул, что США будут и дальше поддерживать Украину

в конфликте с Россией.

Потеря Донбасса обошлась Украине в 450 млрд долларов

"Мы будем с нашей стороны делать все возможное, чтобы поддержать Украину, развивать ее способность защищать свою территориальную целостность и неприкосновенность", - отметил Остин.

В мире,Ллойд Остин,Министерство обороны,Интерфакс,
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